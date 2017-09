Päivän lehti 26.9.2017

Helsingin siirtola­puu­tarhojen vuokra-ajoiksi 9 ja 3 vuotta

Työttömiä lähes 40.000, mutta tilanne ei muutu hälyttäväksi

Tietokonevirhe järkytti hylättyä abiturienttia

Erimielisyyttä Montreux'n ruusukilvan luokkajaosta

Miksi taksit ovat Suomessa kalliita

kaupungin siirtolapuutarhapalstojen vuokra-ajat päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Kiinteistölautakunta päätti maanantaina esittää kaupunginhallitukselle, että Marjaniemen ja Vallilan palstojen vuokra-aikaa jatkettaisiin vuoden 1970 loppuun saakka sekä Herttoniemen, Oulunkylän, Kumpulan, Pakilan, Ruskeasuon ja Talin alueiden – eräitä Talin palstoja lukuunottamatta – vuoden 1976 loppuun asti.Samalla lautakunta päätti esittää, että tutkittaisiin uusien siirtolapuutarha-alueiden varaamismahdollisuuksia. – –Talin siirtolapuutarhan palstojen n:o 1, 2 ja 19–23 vuokra-aikoja ei enää jatketa. Talin alueesta tarvitaan osa suunnitelmissa olevaa paikoitustaloa varten.Herttoniemen puutarhan eteläosasta oli aikaisemmin tarkoitus erottaa seitsemän palstaa metroa varten, mutta nyt on todettu, ettei tätä tarvitsekaan tehdä.lukumäärä kasvaa melkoista vauhtia, mutta työvoimaviranomaiset ennustavat, ettei mitään hälyttävää tilannetta tule eteen. Kuluvan kuun puolivälissä kirjattiin työnvälitysviranomaisten kortistoihin 39.400 työtöntä. Koko työnhakijamäärä oli samaan aikaan 47.500 ja avoimia paikkoja 5.244. Työttömien työnhakijain luku on siis kahdessa viikossa kasvanut yli kolmella tuhannella.– Nyt on tarkoitus lisätä valtion työpalkkoja, joita tällä hetkellä on noin 45.000, sekä lisäohjelman mukaan antaa rakennusluvat lähes miljoonaa kuutiometriä varten erilaisia kuntien ja kuntayhtymien töitä varten.tekemä virhe aiheutti järkytyksen neljä kertaa ylioppilaskirjoituksissa reputtaneelle porilaisneitoselle. Tietokoneen virheen vuoksi julkaisivat pääkaupungin lehdet neitosen nimen selviytyneiden joukossa, vaikka hänet oli hylätty.Abiturientin koulu oli saanut oikeat käsinkirjoitetut tulokset suoraan ylioppilaslautakunnalta. Sanomalehdet saivat tietokoneen kautta kulkeneet nimilistat. Listoissa oli yksi virhe, sillä porilaisneitonen oli hyväksyttyjen joukossa.Kultaisen ruusun kilpailujen järjestäjien taholta on esitetty Eurovision jäsenmaille, että väri-tv-ohjelmat kilpailisivat jo ensi vuonna palkinnoista, mutta samassa luokassa kuin mustavalkoisetkin. Pohjoisvision jäsenmaille tämä esiteltiin ajanvieteosastojen päälliköiden kokouksessa Suomessa, ja heidän kantansa oli kielteinen.– Montreux’n kilpailujen pääsihteeri Frank Tappolet Sveitsin tv:sta esitti Pohjoisvision ajanvietepäälliköiden kokouksessa, että kilpailukomitea panee kaikki ohjelmat samaan luokkaan riippumatta siitä, ovatko ne värillisiä vai ei. Sen mukaan jaettaisiin edelleen kolme ruusua, ja yksi erikoispalkinto parhaalle mustavalkoiselle ohjelmalle. Me Pohjoisvisiossa vastustimme tätä, koska ensinnäkään väri-tv-ohjelmia ei ole vielä tuotettu paljon, asiassa on kiirehditty liikaa.taksimaksut ovat Suomessa turhan korkeita verrattuina muihin Euroopan maihin. Taksimaksujen pienentämiseksi ehdotan seuraavaa: suurten ”Amerikan rautojen” rinnalle takseihin olisi hankittava esim. Italiassa ja Englannissa takseina paljon käytettyjä pienehköjä autoja, joihin olisi tietenkin asennettava kunnon lämmityslaitteet.Näillä pienemmillä vaunuilla kannattaisi varmaan ajaa hiukan pienemmillä korvauksilla kuin suurilla vaunuilla. Kaupungin ulkolähiössä asuva on varmaan valmis tinkimään auton ulkonäöstä, jos maksuissa voidaan säästää.Paljon taksia käyttäväHS