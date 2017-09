Päivän lehti 26.9.2017

Turvasarja on kestosuosikki, jonka osaa ulkoa, joka on aina saatavilla ja jossa on riittävästi jaksoja – uusi

Jokaisella

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siitä

Naisjutut

pitäisi olla oma tv-sarja. Ja ei, en tarkoita nyt tosi-tv-sarjaa, sellainenhan ainakin puolella maailman ihmisistä tuntuu jo olevan.Tarkoitan omaa kestosuosikkia: tv-sarjaa, joka on aina saatavilla ja jossa on riittävästi jaksoja.Sarjaa, jonka on nähnyt niin monta kertaa, että osaa tapahtumat ulkoa, mutta josta silti voi milloin tahansa katsoa minkä tahansa jakson. Turvallisuutta tuovaa sarjaa.Vanhan ajan lineaarinen televisio on ansiokkaasti tehnyt paljon asian eteen uusimalla (ja uusimalla) sarjoja. Veikkaan, että monen turvasarja on Frendit.Itse rauhoitun Sinkkuelämää katsomalla. Jo tunnusmusiikki auttaa. Puhumattakaan sitä seuraavasta puolituntisesta meditaatiosta täydellisen kaupungin, kauniiden vaatteiden, huolellisesti laittautuneiden naisten, ihmissuhdepulmien ja ystävyyden parissa. Ah., miksi ja miten jostakin tv-sarjasta tulee täydellinen omaan käyttöön voisi varmasti kirjoittaa pidemmänkin opinnäytetyön.Itse huomasin Sinkkuelämän ohella omivani erityisesti ”naisten sarjoja”: myös Todella upeeta ja Girls kuluvat tässä käytössä, johon kuuluu leimallisesti se, että olen television ääressä yksin. (Puolisoni ei jostain syystä ole kiinnostunut seuraamaan Carrien ja Mr. Bigin pulmia kahdettatoista kertaa.)Se, että olen ominut juuri nämä naissarjat, kertoo eittämättä myös siitä, miten suuri vaje hauskoille ja voimakkaille pääosa­naisille on tv-maailmassa pitkään ollut.edellä mennään myös Siskonpedissä, jonka uudet, kolmannen kauden jaksot alkoivat viime viikolla Ylellä. Tai siis tulivat katsottaviksi.Areenassa ovat myös kahden aiemman kauden jaksot, ja niitä selatessani ymmärsin, että tästähän minulle on tulossa uusi turvis, turvasarja. Jossa on, yllätys yllätys, taas aktiivisia naisia. Heitä selvästi edelleen tarvitaan.Mutta eivät naiset ole valinnan syy. Sehän olisi loukkaus Siskonpetiä kohtaan.Ei, turviksen pitää olla kovaa laatua. Ja saada nauramaan. Sellainen on uusi(kin) Siskonpeti. Räyhäkkä, anarkistinen ja varttuneen naisen kipukohtiin osuva. Ainakin ensimmäisen jakson perusteella.Sillä ei turvasarjankaan uusia jaksoja voi katsoa miten sattuu. Sen tietää turvallisuushakuinen VHS-sukupolven edustaja. Jaksot katsotaan järjestyksessä. Yksi viikossa.