Kaupunkeja ja maaseutua ei pidä asettaa vastakkain

onnittelee Helsinkiä siitä, että kaupunki on omaksunut pormestarimallin hallintotavakseen ”Tampereen ja Pirkkalan tekemän pioneerityön poh­jalta”.”Onnittelut myös Helsingin pormestarille Jan Vapaavuorelle (kok) erinomaisesta aloitteesta Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyön tiivistämiseksi.””Vapaavuori haluaa perustaa C21-nimisen ryhmän, johon kuuluisi valtakunnan 21 asukasmäärältään suurinta ’cityä’. Jäsenyyden alaraja kulkisi 50 000 asukkaassa. Pienin mukaan pääsevä olisi Porvoo.””Rajanvedon oivallisuus on siinä, että kokoonpano on maantieteellisesti varsin kattava. Mukaan mahtuvat niin Rovaniemi pohjoisesta, Lappeenranta kaakosta kuin lounainen Salo ja läntinen Vaasa.””Kyse ei ole rikkaiden eksklusiivisesta kerhosta, vaikka hankkeen temaattinen ydin onkin kasvu. Vapaavuori näkee monen tiedettä ja tilastoja uskovan tavoin, että kaupungistuminen Suomessa jatkuu ja kenties vain kiih­tyy. Se tuo mukanaan ilon ohessa huoliakin.””Selkeästi esitetystä tavoitteenasettelusta huolimatta Vapaavuoren C21-idea on saanut osakseen hämmentävää vastarintaa ja kritiikin puuskahduksia. Maa­seudun ja maakuntien puolestapuhujat tuntuvat pitävän ajatusta suorastaan vaarallisena.”kysyy, kuinka käy suomalaisen maaseudun, kun suurimmat kaupungit liittoutuvat Vapaavuoren johdolla ajamaan omia etujaan.”Maaseutu elää nyt synkimmissä näkymissä sitten 1960-luvulla alkaneen keskittämishuuman ja suuren maaltamuuton aikojen. Kun vielä 1980-luvulla yhteiskunnassa miltei kaikki voimat puhuivat varsin hyväksyvästi maaseudun kehittämisen puolesta, on keskustelun sävy nyt toinen. Monen maaseudun asukkaan mielestä jo melkein vihapuheeksi yltyneessä keskustelussa muistutetaan kaupungistumisen vääjäämättömyydestä ja maaseudun kuolemasta.””Kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu on keinotekoista. Kovin monella on side molempiin. Näitä siteitä luovat esimerkiksi asiointi, sukujuuret, vapaa-ajan asunnot ja maanomistus. Kaupunkilaisetkin tarvitsevat maaseudun perusrakenteita, kun myyvät puita metsästään tai haluavat käyttää tietokonetta kesämökillä.””Siinä mielessä Suomi on vielä kovin tasa-arvoinen maa, että maaseudun rakenteista pidetään huolta. Sähköverkon purkamisesta ei keskustella edes syrjäseuduilla ja teitäkin pidetään kunnossa ihan joka puolella maata. Autioitumista ei tarvitse pelätä.””Muuttotappioalueiden kohtalo on sopeuttaa palvelut supistuviin asukasmääriin. Peli ei ole menetetty. Ketterästi toimiva kunta voi kehittyä, vaikka väki vähenee. Vetovoima on paljon paikkakunnan yhteishengestä kiinni.”