Huoltoasemien määrä saattaa vähentyä Espoossa

Espoossa on laskettu kau­pungissa olevien huoltoasemien määrä. Niitä on 62.



Tarvittavien huoltoasemien määrää on aiemmin mitattu asukasmäärän perusteella.



Yksi asema on tarvittu 4 200–4 500:aa asukasta ­kohti.



Vastedes huoltoasemien määrä on Espoon kaupungin selvityksen mukaan vähenemään päin. Vuonna 2050 niitä tarvittaisiin selvityksen perusteella Espoossa enää noin 40.



Selvityksessä käsiteltiin sekä nykyisiä huoltoasemia että vireillä olevia hankkeita. Huoltoasemien palvelutarjonnan muutoksissa kiinnitti huomiota se, että myös palvelevilla asemilla ovat yleistyneet pelkät automaattimaksut.