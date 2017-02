Päivän lehti 27.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Espoolaisia on huolettanut Matinkylän terveyaseman ­mahdollinen lakkauttaminen.



Viisitoista kaupunginvaltuutettua on kysynyt terveysaseman kohtalosta valtuustokysymyksellä.



Kaupunki vastaa valtuutetuille, että Matinkylän terveysaseman toiminta jatkuu normaalisti. Myös hammashoitolan palvelut jatkuvat terveysasemalla.



Huolta terveyspalveluiden alasajosta ovat ruokkineet Ma­tinkylän terveysaseman peruskorjaus ja sen aikataulun venyminen.



Useat palvelut ovat keskittymässä Ison Omenan kauppakeskukseen, ja tällä haavaa Matinkylässä on kaksi terveysasemaa 500 metrin päässä toisistaan.