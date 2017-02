Sunnuntain tulospörssissä Lahden MM-tuloksia, jääkiekkoa, jalkapalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 27.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

MM-Lahti Sprinttiviestin



loppukilpailut:



Naiset, 6 x 1,3 km (p): 1) Norja (Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla) 20.20,56, 2) Venäjä (Julia Belorukova, Natalia Matvejeva) jäljessä 5,56 sekuntia, 3) USA (Sadie Björnsen, Jessica Diggins) –18,38, 4) Ruotsi (Ida Ingemarsdotter, Stina Nilsson) –18,57,



5) Suomi (Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen) –23,02, 6) Saksa (Stefanie Böhler, Nicole Fessel) –29,53, 7) Sveitsi –41,84, 8) Slovenia –48,48, 9) Puola –48,99, 10) Italia –1.05,20.



Miehet, 6 x 1,3 km (p): 1) Venäjä (Nikita Krjukov, Sergei Ustjugov) 17.40,69, 2) Italia (Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino) –2,14, 3) Suomi (Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen) –8,64, 4) Norja (Johannes Hösflot Kläbo, Emil Iversen) –18,42, 5) USA (Simeon Halmilton, Erik Björnsen) –23,58, 6) Kanada (Alex Harvey, Len Valjas) –27,02, 7) Saksa (Thomas Bing, Sebastian Eisenlauer) –30,96, 8) Ruotsi (Emil Jönssön, Teodor Peterson) –31,73, 9) Sveitsi (Roman Furger, Jovian Hediger) –1.04,77, 10) Puola (Dominik Bury, Maciej Stargeja) –1.15,06.



Välierät:



Naiset:



A-ryhmä: 1) Norja, 2) Suomi jäljessä 3,1 sekuntia, 3) Sveitsi –12,9, 4) Italia –23,8, 5) Slovenia –32,7.



Miehet:



A-ryhmä: 1) Norja 17.59,66, 2) Ruotsi jäljessä –1,03 sekuntia, 3) Italia –1.58, 4) Saksa –1,58, 5) Puola –14,36, 6) Ranska –19,21.



B-ryhmä: 1) Suomi 18.10,62, 2) Venäjä –0,32, 3) Kanada –1,66, 4) USA –2,37, 5) Sveitsi –2,59, 6) Tshekki –11,27.



Yhdistetyn joukkuekilpailu



(HS100-mäki ja 4x5 km hiihto):



1) Saksa (Björn Kircheisen, Eric Frenzel, Fabian Riessle, Johannes Rydzek) 47.57,3, 2) Norja (Magnus Moan, Mikko Kokslien, Magnus Krog, Jörgen Graabak) jäljessä 41,7 sekuntia, 3) Itävalta (Bernhard Gruber, Mario Seidl, Philipp Orter, Paul Gerstgraser) –1.03,7, 4) Japani (Hideaki Nagai, Takehiro Watanabe, Yoshito Watabe, Akito Watabe) –1.06,0, 5) Suomi (Leevi Mutru, Eero Hirvonen, Ilkka Herola, Hannu Manninen) –1.17,7, 6) Italia (Armin Bauer, Lukas Runggaldier, Alessandro Pittin, Samuel Costa) –1.18,2, 7) Ranska –1.19,5, 8) USA –3.27,2, 9) Viro –3.39,7, 10) Venäjä –4.52,0.



Mäkiosuuden parhaat: 1) Saksa 500,8 pistettä, 2) Japani 468,0 (ladulle jäljessä 44 sekuntia), 3) Ranska 467,7 (–0.44), 4) Itävalta 451,8 (–1.05), 5) Norja 450,9 (–1.07), 6) Suomi 436,5 (–1.26).



Hiihto-osuuden parhaat: 1) Italia 47.09,5, 2) Norja 47.32,0, 3) Suomi 47.49,0, 4) Itävalta 47.56,0, 5) Saksa 47.57,3, 6) Japani 48.19,3.



Mäkihypyn sekajoukkuekilpailu, normaalimäki HS100:



1) Saksa (Carina Vogt 98 ja 95 metriä, Markus Eisenbichler 95,5-99,5, Svenja Würth 95-95,5, Andreas Wellinger 99-98) 1035,5 pistettä, 2) Itävalta (Daniela Iraschko 88,5-90,5, Michael Hayböck 92-97,5, Jacqueline Seifriedsberger 94,5-92,5, Stefan Kraft 96,5-97), 999,3, 3) Japani (Sara Takanashi 90-89,5, Taku Takeuchi 89-92, Yuki Ito 95-93,5, Daiki Ito 92,5-96,5) 979,7, 4) Slovenia (Nika Kriznar 84-90,5, Anze Lanisek 93,5-96,5, Ema Klinec 92,5-91,5, Peter Prevc 88-97,5) 961,4, 5) Norja (Silje Opseth 80,5-67,5, Daniel Andre Tande 91-95, Maren Lundby 90,5-93,5, Andreas Stjernen 91,5-91) 877,8, 6) Venäjä (Anastasia Barannikova 85,5-87, Denis Kornilov 89,5-92,5, Irina Avvakumova 85,5-85, Jevgeni Klimov 85,5-88) 864,0, 7) Italia (Elena Runggaldier 87-80,5, Sebastian Colloredo 89-83, Manuela Malsiner 88,5-87, Davide Bresadola 85,5-88) 848,1, 8) USA (Nita Englund 79,5-75,5, Michael Glasder 80,5-83, Sarah Hendrickson 85-84, Kevin Bickner 88,5-89) 802,2, 9) Tshekki 403,3, 10) Ranska 403,1,



11) Suomi (Susanna Forsström 79, Ville Larinto 88,5, Julia Kykkänen 78,5, Janne Ahonen 90,5) 397,4, 12) Kanada 379,5, 13) Romania 336,2, 14) Kazakstan 258,4.



Suomi karsiutui 2. kierrokselta.



Alppihiihto Kvitfjell, Norja:



Miesten maailmancup, supersuurpujottelu: 1) Peter Fill Italia 1.32,83, 2) Hannes Reichelt Itävalta jäljessä 0,10 sekuntia, 3) Erik Guay Kanada –0,23, 4) Aleksander Aamodt Kilde Norja –0,36, 5) Beat Feuz Sveitsi –0,37, 6) Martin Cater Slovenia –0,44, 7) Kjetil Jansrud Norja –0,48,



... 35) Andreas Romar Suomi –1,67.



Crans-Montana, Sveitsi:



Naisten maailmancup, superyhdistetty (supersuurpujottelu+pujottelu): 1) Mikaela Shiffrin USA 2.07,16 (1.21,99+45,17), 2) Federica Brignone Italia jäljessä 0,70 sekuntia (1.22,34+45,52), 3) Ilka Stuhec Slovenia –0,85 (1.21,05+46,96).







Jalkapallo Englannin Valioliiga sunnuntaina:



Tottenham–Stoke 4–0 (4–0)



14. Harry Kane 1–0, 32. Kane 2–0, 37. Kane 3–0, 45. Dele Alli 4–0.



Yleisöä: 31 864.



Lontoo: Englannin liigacupin loppuottelu:



Manchester United–Southampton 3–2 (2–1)



19. Zlatan Ibrahimovic 1–0, 38. Jesse Lingard 2–0, 45. Manolo Gabbiadini 2–1, 48. Gabbiadini 2–2, 87. Ibrahimovic 3–2.



Liigacupin ykköstila on ManUlle seurahistorian viides.



Espanjan liiga: Espanyol–Osasuna 3–0, Atletico Madrid–Barcelona 1–2, Bilbao–Granada 3–1, Gijon–Celta Vigo 1–1, Villarreal–Real Madrid myöh.



Italian Serie A sunnuntaina: Palermo–Sampdoria 1–1, Chievo–Pescara 2–0 (C: Perparim Hetemaj pelasi 90 min), Crotone–Cagliari 1–2, Genoa–Bologna 1–1, Lazio–Udinese 1–0 (L: Abukar Mohamed vaihdossa 90 min), Sassuolo–AC Milan 0–1, Inter–AS Roma myöh.



Tanskan liiga: Aalborg–Silkeborg 3–0, Nordsjälland–FC Kööpenhamina 1–1, SönderjyskE–Bröndby 1–2 (22. Teemu Pukki B 1–1, kentällä 90 min. Paulus Arajuuri B 90 min vaihdossa, Sakari Mattila S kentällä 84 min).



Englannin liigan mestaruussarja sunnuntaina: Norwich–Ipswich 1–1.



Saksan 1. Bundesliiga sunnuntaina: Ingolstadt–Mönchengladbach 0–2, Schalke–Hoffenheim 1–1.



Saksan 2. Bundesliiga sunnuntaina: Aue–Dresden 1–4, Stuttgart–Kaiserslautern 2–0, Nürnberg–Bochum 0–1.



Ampumaurheilu Delhi: Maailmancup:



Naiset, ilmapistooli, 10 m: 1) Lin Yuemei Kiina 240,8 (ME), 2) Zhang Mengxue Kiina 237,8, 3) Shun Xie Teo Singapore 217,4.



Miehet, pienoiskivääri, 50 m:n asentokilpailu: 1) Hui Zicheng Kiina 454,2, 2) Sun Jian Kiina 451,6, 3) Jan Lochbihler Sveitsi 440,2.



Freestyle Thaiwoo, Kiina: Miesten kumparelaskun maailmancupin kauden 11/11 kilpailu:



Parikumparekilpailu: 1) Mikael Kingsbury Kanada, 2) Marco Tade Sveitsi, 3) Bradley Wilson USA,...10) Jimi Salonen Suomi, 11) Jussi Penttala Suomi.



Jääkiekko NHL: Los Angeles–Anaheim 4–1 (0–1, 0–0, 4–0), New Jersey–NY Rangers ja. 3–4 (0–2, 1–0, 2–1, 0–1), NYR: Antti Raanta 35/38 torjuntaa. Nashville–Washington 5–2 (0–1, 3–0, 2–1), N: Juuse Saros 24/26 torjuntaa. Columbus–NY Islanders 7–0 (3–0, 2–0, 2–0), C: Markus Hännikäinen 0+1, Joonas Korpisalo 24/24 torjuntaa. Toronto–Montreal ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1), Pittsburgh–Philadelphia 4–2 (1–0, 1–1, 2–1), Colorado–Buffalo 5–3 (3–1, 1–2, 1–0), C: Mikko Rantanen 0+1, B: Rasmus Ristolainen 0+1. Vancouver–San Jose 1–4 (0–0, 1–2, 0–2).



Sunnuntaina: Dallas–Boston 3–6 (0–2, 2–2, 1–2), D: Kari Lehtonen 22/28 torjuntaa, B: Tuukka Rask 33/36 torjuntaa.



Carolina–Calgary, NY Rangers–Columbus, Nashville–Edmonton, Florida–Ottawa, Chicago–St. Louis, Arizona–Buffalo myöh.



KHL: Pudotuspelien 1. kierrosta, 3/7 ottelut (4 voitolla jatkoon):



Itälohkon puolivälierät: Admiral Vladivostok–Avangard Omsk 4–3 (1–0, 2–2, 1–1). Omsk johtaa voitoin 2–1.



Red Star Kunlun–Metallurg Magnitogorsk 2–3 (1–0, 0–2, 1–1). RSK: Tuukka Mäntylä 0+2, Tommi Taimi 0+1.



Magnitogorsk johtaa voitoin 3–0.



Barys Astana–Traktor Tsheljabinsk 3–1 (0–1, 1–0, 2–0). Astana johtaa voitoin 2–1.



Salavat Julajev Ufa–Ak Bars Kazan 4–3 (2–0, 1–3, 1–0). SJU: Sami Lepistö 0+1. Kazan johtaa voitoin 2–1.



Naisten SM-sarja, puolivälierien 2/3 ottelut (2 voitolla jatkoon): HPK–Kuortane ja. 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 1–0). HPK välieriin voitoin 2–0.



Ilves–KalPa 0–3 (0–0, 0–2, 0–1). Voitot 1–1.



Jääpallo Irkutsk, Venäjä: 17-vuotiaiden tyttöjen MM-kilpailut:



Loppuottelu: Ruotsi–Venäjä 3–1 (2–0). Pronssiottelu: Suomi–Norja 1–0 (1–0).



Suomen maali: Marisa Klemola.



Koripallo NBA: Golden State–Brooklyn 112–95, Sacramento–Charlotte 85–99, Orlando–Atlanta 105–86, New York Knicks–Philadelphia 110–109, Miami–Indiana 113–95, Cleveland–Chicago 99–117, Dallas–New Orleans 96–83, Houston–Minnesota 142–130.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: PerPo–Leka Volley 3–0 (25–21, 25–22, 25–15), Hurrikaani Loimaa–Vantaa Ducks 3–1 (25–23, 22–25, 25–22, 30–28), Isku–Sampo 2–3 (25–27, 18–25, 25–23, 25–23, 13–15).



Naisten Mestaruusliiga: LP Kangasala–LiigaPloki 0–3 (14–25, 20–25, 17–25), HPK-OrPo 3–1 (25–13, 29–31, 25–20, 25–23),



Kuortane–Pieksämäki 1–3 (25–20, 24–26, 23–25, 18–25).



Moottoripyöräily Phillip Island, Australia:



Supersport-luokan MM-sarjan kauden 1/12 kilpailu: 1) Roberto Rolfo Italia, MV Agusta 15.56,217, 2) Lucas Mahias Ranska, Yamaha jäljessä 1,001 sekuntia, 3) Anthony West Australia, Yamaha –1,544,...5) Niki Tuuli Suomi, Kallio Racing Yamaha –1,727.



Muodostelmaluistelu Espoo: SM-kilpailut, lopputulokset:



Seniorit: 1) Marigold IceUnity, HL 208,34 (vapaaohjelma 136,10), 2) Rockettes, HTK 207,28 (134,14), 3) Team Unique, HSK 203,34 (132,06), 4) Revolutions, ETK 156,76 (106,18). – Marigold IceUnity varmisti paikan huhtikuun MM-kisoihin. MM-edustajat vahvistetaan alkuviikosta.



Juniorit: 1) Team Fintastic, HTK 159,04 (98,32), 2) Musketeers, HL 152,90 (95,76), 3) Dream Edges, KAARI 150,74 (97,24).



Pikaluistelu Calgary, Kanada: MM-kilpailut 1. päivä:



Naiset:



500 m: 1) Nao Kodaira Japani 36,75, 2) Karolina Erbanova Tshekki 37,06, 3) Heather Bergsma Yhdysvallat 37,22.



1000 m: 1) Nao Kodaira Japani 1.12,51, 2) Jorien ter Mors Hollanti 1.12,53, 3) Heather Bergsma Yhdysvallat 1.12,95.



Miehet:



500 m: 1) Ronald Mulder Hollanti 34,18, 2) Roman Krech Kazakstan 34,21, 3) Ruslan Murashov Venäjä 34,29,...7) Mika Poutala 34,44.



1000 m: 1) Kjeld Nuis Hollanti 1.06,61, 2) Vincent De Haitre Kanada 1.06,72, 3) Kai Verbij Hollanti 1.06,73,...9) Mika Poutala 1.07,96.



Pyöräily Tielt, Belgia: Naisten maantiekilpailu Omloop van het Hageland, 126,6 km: 1) Jolien D'Hoore Belgia 3.17.41, 2) Chloe Hoskins Australia, 3) Sarah Roy Australia, 4) Lotta Lepistö Suomi kaikilla sama aika.



Kuurne, Belgia:



Maantiepyöräilyn yhden päivän ajo Kuurne–Bryssel–Kuurne, 200,7 km: 1) Peter Sagan Slovakia 4.37.49, 2) Jasper Stuyven Belgia, 3) Luke Rowe Britannia, sama aika.



Salibandy Miesten liiga: SPV–TPS 7–3 (2–0, 1–1, 4–2), SalBa–OLS 7–5 (2–3, 2–1, 3–1), Koovee–Indians 3–4 (1–0, 0–3, 2–1).



Yleisurheilu Kv. vuorokaudenjuoksu (epävirallinen SM-kilpailu):



Miehet: 1) Kim Klitgaard Sörensen Tanska 249,236 km, 2) (Suomen mestari) Jyrki Kukko FinMR/LieLu 230,514, 3) Anton Tampel Venäjä 230,124, 4) Tomi Ronkainen JoensSisu 221,543.



Naiset: 1) Guro Skjeggerud Norja 211,792 km, 2) Sumie Inagaki Japani 207,501, 3) (Suomen mestari) Marianne Mäkinen Tampere 201,261.



Turku: Nuorten SM-hallikilpailut, 3. päivä:



22-vuotiaiden loppukilpailut:



Miehet:



200 m: 1) Eljas Aalto IFSibboV 22,52, 2) Filiph Johansson GamlakIF 22,61, 3) Niklas Bryggare HKV 22,96.



60 m aj: 1) Valtteri Kalliokulju LiedPa 8,07, 2) Ilari Manninen JyväskKU 8,09, 3) Samuel Rautapalo HKV 8,24.



Kolmiloikka: 1) Veikko Nugraha EspTa 14,93, 2) Arttu Tyystjärvi ImU 14,92, 3) Aleksi Pelto TampU 14,69.



Naiset:



200 m: 1) Milla Heiskanen IisVi 25,64, 2) Netta Salo SavonlRie 25,72, 3) Annika Hannola HKV 25,76.



800 m: 1) Jessica Rautelin EsboIF 2.22,62, 2) Aida-Linnea Kukila JuankKuo 2.22,69, 3) Katariina Liipo EsboIF 2.23,06.



Rahapelejä Keno 8/17



Päiväarvonta (26.2.): 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 44, 45, 48, 53, 55, 56, 59, 63, 68. Kunkkunumero: 36.



Ilta-arvonta (26.2.): 4, 5, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 42, 44, 45, 49, 59, 61. Kunkkunumero: 4.



Myöhäisarvonta (26.2.): 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 61, 70. Kunkkunumero: 12.



Lauantai-Jokeri 8/17



(25. 2.): 1 3 5 5 5 1 8.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 8/17



(25. 2.): 1, 6, 11, 12, 22, 23, 40. Lisänumero: 5. Tuplausnumero: 11.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 418 153,20 e, 6 oikein 3 204,80 e, 5 oikein 53,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Vakio 1 8/17



Vakio (25.2.): X11 11X X1X X1X 1.



Voitonjako: 13 oikein 17 kpl voitto-osuus 11 964,60 e, 12 oikein voitto-osuus 209,90 e, 11 oikein voitto-osuus 17,50 e, 10 oikein voitto-osuus 5,20 e.



Tv-urheilua Yle TV2



16.00 Pikaluistelun MM



MTV Max



19.10 Ravit: Toto 4, Lahti



MTV Sport 1



12.00 ja 17.00 Tennis: ATP 500, Dubai



Eurosport 2



21.15 2. Bundesliiga: St. Pauli-Karlsruhe



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Leicester-Liverpool



Viasat Urheilu



21.45 Serie A: Fiorentina-Torino



02.05 NHL: New Jersey-Montreal



Viasat Sport



03.05 NHL: Minnesota-Los Angeles



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL Playoffs: Jokerit-TsSKA Moskova



03.05 NHL: Minnesota-Los Angeles



Viasat Hockey



18.30 KHL Playoffs: Jokerit-TsSKA Moskova



02.35 NHL: Tampa Bay-Ottawa