Päivän lehti 27.3.2017

Yliopistoihin voi tulevaisuudessa olla vaikea ­päästä, jos ylioppilas­kirjoitukset eivät ole menneet nappiin.



Ylioppilaskirjoituksissa mitataan paitsi osaamista myös kypsyyttä. Kognitiivisten taitojen kypsyminen on kuitenkin prosessi, joka on sidoksissa biologiseen kehitykseen. Ihmisen aivojen etuotsalohko, jossa muun muassa tiedonkäsittely ja päätöksenteko tapahtuvat, kehittyy vaiheittain 25-ikävuoteen asti.



Kehityksessä voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Erityisesti poikien aivot kypsyvät ­hitaammin. Onkin kyseenalaista antaa näin suuri painoarvo kokeelle, jossa mitataan kypsyyttä vaiheessa, jolloin aivojen kehitys tiedon­käsittelyn osalta on monilla vielä kesken.



Jos pääsykokeista luovutaan, myöhemmin kypsyneet nuoret eivät saa mahdollisuutta osoittaa pätevyyttään yliopisto-opiskeluun.



Parhaillaan käydään keskustelua aivovuodosta ulkomaille. Pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa menettää nuoria, ­jotka nyt ollaan jättämässä vaille mahdollisuutta pyrkiä yli­opistoon myöhemmin pääsy­kokeiden avulla.



Janne Suomala



psykologian, uskonnon ja filosofian lehtori, Asikkala