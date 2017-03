Päivän lehti 27.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kosteuden pilaamista rakennuksista näyttää tulleen kuin uusin kansantautimme. Hyviä selityksiä on ollut tarjolla, mutta yksi ilmeisimmistä ei juuri nouse esiin.



Miksi home näyttää vaivaavan erityisesti julkisia rakennuksia ja vieläpä erityisesti kouluja? Onko esimerkiksi liike- ja toimistorakennuksilla tiukemmat laatustandardit kuin rakennuksilla, joihin kokoonnutaan päivittäin suurin joukoin? Tuskinpa – rakennusten käyttötarkoituksen vuoksi voisi aavistella ­tilanteen aivan päinvastaiseksi.



Poliittiseksi päättäjäksi pyrkivät useat, mutta vastuullista omistajan valtaa käyttävät harvat. Jos yhteistä omaisuutta hoidettaisiin huolellisen omistajan lailla, julkiset rakennuksetkin voisivat paremmin. Omistajan ­äänen tulisi kuulua koko rakennusten elinkaaren aikana suunnittelusta ja työn toimeksi­annosta rakentamisen valvontaan ja rakennusten ylläpitoon.



Hyvää laatua vaativa tilaaja saa parempaa vastinetta rahoilleen kuin huonosti työmaataan valvova toimeksiantaja. Hyväkin rakennus voidaan kuitenkin pilata huonolla hoidolla tai asiantuntemattomilla remonteilla. ­Pilattua rakennusta ei jälki­puheilla saada kuntoon, mutta vastaisen varalle olisi hyväksi käydä lävitse suurin odotuksin pystytetyn opinahjon ylläpidon vaiheita. Tällaista harvemmin tapaa, vaikka pienemmistäkin onnettomuuksista laaditaan seikkaperäisiä raportteja.



Yhteistä rakennusten homeongelmille on, että rakenteita vaurioittava kosteusongelma havaitaan liian myöhään – sekä rakennuksen että siellä työskentelevien terveyden kannalta. Oppilaiden terveys ja ­hyvinvointi kuuluvat koko kouluyhteisölle. Kun talonmiehiä ei enää usein ole, opettajienkin ­pitäisi ehkä katsoa työympäristöään ”huolellisen omistajan” lailla.



Kunnissa koulujen ja muiden julkisten rakennusten hoidon on oltava jonkun vastuulla. Niin ei näytä nyt olevan. Ylimpinä vallankäyttäjinä ovat poliitikot, ­joten viime kädessä vastuu on heidän. Miten olisi rakennusten huolellinen terveystarkastus määräajoin!



Matti Torkkomäki



valtiotieteiden maisteri



Kirkkonummi