Päivän lehti 27.3.2017

Kaksi kertaa vuodessa saamme lukea ja kuulla valitusta kellon siirtämisestä kesä- tai talviaikaan. Tutkijat näkevät kellonajan siir­tämisen tunnilla lisäävän jopa riskiä saada sydäninfarkti tai muu sairaus.



Jos näin on, eikö pitäisi varoittaa vaikkapa Ruotsiin matkustamisesta? Silloinhan joutuu siirtämään kellon mennessä tun­nilla taaksepäin ja palatessa taas tunnilla eteenpäin. Olisi siis ­turvallisinta pysytellä samalla aikavyöhykkeellä – matkustaa Viroon tai siitä etelämmäs, aikavyöhykekarttaa seuraten. Millaisia riskejä sitten onkaan edessä, kun matkustetaan kauemmas länteen tai itään?



Ulkoministeri Timo Soini (ps) kutsuu kellojen siirtoa pöhköksi kompromissiksi, jota kukaan ei tahdo ja joka pitäisi passittaa his­torian romukoppaan. No, minä ainakin pidän kesäajasta. On hieno juttu, että saamme nauttia valoisista illoista seitsemän kuukauden ajan, jotta jaksamme taas marraskuussa palata syksyn ja talven pimeyteen. Soinille tietysti varmaan kävisi hyvin, että Suomi poikkeaisi edes kellojen siirtelyssä EU:n yleisestä käytännöstä.



Jouko Kuisma



Helsinki