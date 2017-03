Päivän lehti 27.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomat arvostelee hallituksen liikennekaarihanketta, josta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut mietintönsä.



”Liikennekaaren ideana oli, että sääntelyn purkamisen ja digitalisaation avulla eri matkustusmuotoja taksista linja-autoon, junaan ja lentokoneeseen voisi yhdistellä entistä sujuvammin. Käytännössä visio oli utopistinen kaikkialla paitsi suurimmissa kaupunkikeskuksissa. Alan radikaali vapautus olisi heikentänyt rajusti syrjäseutujen yhteyksiä.”



”Jo syksyn kompromississa taksiliikenne säilyi luvanvaraisena. Perjantaina liikennevaliokunta esitti uudistukseen lisätiukennuksia, joille liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ilmaisi hyväksyntänsä. Muun muassa kuljettajan ajolupaan ehdotetaan lisävaatimuksia hallituksen esitykseen verrattuna.”



”Uudistukseen jäi kuitenkin yhä auk­koja, jotka huolestuttavat kaupunkien ulkopuolella. Mietinnön mukaan yrittäjän kotipaikka voi olla vain Suomi eli asemapaikkavelvoitteesta luovuttaisiin.”



”Vasemmisto-oppositio jätti valio­kuntamietintöön vastalauseen, jonka mukaan muutos asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan taksipalvelujen saatavuudessa. Vasemmistoliitto arvioi, että asemapaikan ja maksimihintasääntelyn poistaminen johtaa taksipalveluiden tuhoon maaseudulla.”



”Huolenaihe on sen verran vakava, ettei sitä tulisi jättää oppositiopolitiikan helpoksi kohteeksi.”



”Asemapaikkavelvoite on syytä säilyttää jatkossakin taksiliikenteessä.”



Karjalainen kirjoittaa, että ammattikoulutuksen uudistuksella on hyvä ja oikeansuuntainen tavoite.



”Jatkossa ammatillinen koulutus, ­ammattiin ja työhön opettelu, tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, muualla kuin perinteisten kouluseinien sisäpuo­lella.”



”Koulutuksen käytännöt ja muutokset ratkaistaan jatkossakin paikallisesti paikallisilla päätöksillä. Silti valtio ei saa väistää vastuutaan siitä, että laadukasta ammatillista koulutusta on saatavissa tasapuolisesti joka puolella maata.”



”Pohjois-Karjala on nyt tilanteessa, jossa lupaavat näkymät metalli- ja bio­talousteollisuudessa sekä kaivannais­alalla puoltavat ammatillisen täsmä­koulutuksen järjestämistä entistä enemmän suoraan yritysten tarpeisiin.”



”Kokonaan ammatillista koulutusta ei voi siirtää työpaikoille ja yritysten harteille, mutta soveltuvin osin kyllä, kunhan luodaan malli, josta hyötyvät kaikki. Yhä suuri joukko nuoria haluaa nopeasti kiinni työelämään valitsemalla ammattikoulutuksen eikä lukiopolkua. Tätäkään näkökulmaa ei saa väheksyä.”



”Pienyrittäjät suhtautuisivat suopeammin kisällikouluttamiseen työpaikoilla, jos kouluttaja saisi opetuksesta asiallisen korvauksen.”