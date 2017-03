Sunnuntain keskeiset urheilutulokset, rahapelejä ja maanantain tv-urheilu

Päivän lehti 27.3.2017

Ampumahiihto Oulu:



SM-kisat, normaalimatkat:



Miehet, 20 km: 1) Jaakko Ranta TV-V 57.18,3 (sakkokierrokset 1+1+1+0), 2) Olli Hiidensalo LahdHS 58.36,4 (1+2+2+2), 3) Mika Kaljunen ImatrU 59.05,2 (1+1+2+0), 4) Sami Orpana LahdHS 1.00.56,2 (0+1+2+2), 5) Lauri Peltoniemi SaRe 1.01.00,1 (0+2+0+1), 6) Heikki Laitinen ViU 1.02.09,9 (2+1+0+2), 7) Jarkko Kauppinen IisVi 1.02.37,9 (2+1+2+2), 8) Henri Lehtomaa AhvenAH 1.03.39,5 (1+4+1+2).



Naiset, 15 km: 1) Jessika Rolig AhvAH 51.44,3 (0+2+1+0), 2) Heidi Nikkinen KoHS 54.15,4 (1+3+1+1), 3) Laura Toivanen KontiolU 54.25,3 (1+1+1+4), 4) Jenny Fellman IFÅland 56.00,4 (1+2+0+2), 5) Erika Jänkä AhvAH 56.15,4 (1+3+2+1), 6) Tia-Maria Talvitie JalasjJalas 56.27,3 (3+1+2+2), 7) Suvi Minkkinen JoPo, 56.51,6 (2+1+1+3), 8) Riina Sorsa EK-P 57.40,2 (1+1+1+1).



Autourheilu Melbourne, Australia:



F1-sarjan kauden 1/20 kilpailu, Australian gp: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.24.11,670, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 9,975 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –11,250, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –33,393, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –28,827, 6) Felipe Massa Brasilia, Williams –35,056, 7) Sergio Perez Meksiko, Force India –1 kierros, 8) Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso –1 kierros, 9) Daniil Kvjat Toro Rosso –1 kierros, 10) Esteban Ocon Force India, Ranska –1 kierros,



11) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1 kierros, 12) Antonio Giovinazzi Italia, Sauber –2 kierrosta, 13) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –2 kierrosta.



Keskeyttäneitä: Fernando Alonso Espanja, McLaren, Kevin Magnussen Tanska, Haas, Lance Stroll Kanada, Williams, Daniel Ricciardo Australia, Red Bull, Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber, Jolyon Palmer Britannia, Renault, Romain Grosjean Ranska, Haas/Ferrari.



MM-pistetilanne: 1) Vettel 25, 2) Hamilton 18, 3) Bottas 15, 4) Räikkönen 12, 5) Max Verstappen, 6) Massa 8, 7) Perez 6, 8) Sainz 4, 9) Kvjat 2, 10) Ocon 1.



Tallien pistetilanne: 1) Ferrari 37, 2) Mercedes 33, 3) Red Bull 10, 4) Williams 8, 5) Force India 7, 6) Toro Rosso 6.



Seuraava kilpailu on Kiinassa 7.–9. huhtikuuta.



Curling Peking, Kiina:



Naisten MM-kilpailut:



Loppuottelu: Venäjä–Kanada 3–8. Pronssiottelu: Skotlanti–Ruotsi 6–4.



Jalkapallo MM-karsintoja



Lohko C:



Baku: Azerbaidzhan–Saksa 1–4 (1–3)



Serravalle: San Marino–Tshekki 0–6 (0–5)



Lohko E:



Jerevan: Armenia–Kazakstan 2–0 (0–0)



Lohko F:



Lontoo: Englanti–Liettua 2–0 (1–0)



22. Jermain Defoe 1–0, 66. Jamie Vardy 2–0.



Lohko A:



Tukholma: Ruotsi–Valko–Venäjä 4–0



19. Emil Forsberg rp. 1–0, 49. Forsberg 2–0, 57. Marcus Berg 3–0, 78. Isaac Kiese Thelin 4–0.



Sofia: Bulgaria–Hollanti 2–0 (2–0)



5. Spas Delev 1–0, 20. Delev 2–0.



Luxemburg: Luxemburg–Ranska 1–3







Lohko B:



Andorra la Vella:



Andorra–Färsaaret 0–0.



Basel: Sveitsi–Latvia 1–0 (0–0)







Lissabon: Portugali–Unkari 3–0 (2–0)







Lohko H:



Zenica: Bosnia-Hertsegovina–Gibraltar 5–0 (2–0)







Nikosia: Kypros–Viro 0–0.



Bryssel: Belgia–Kreikka 1–1 (0–0)



46. Konstantinos Mitroglou 0–1, 89. Romelu Lukaku 1–1.



Ulosajot: 65. Panagiotis Tachtsidis, Kreikka, 90. Giorgios Tzavellas, Kreikka.



Naisten liiga:



JyPK–GBK 1–3 (1–1)



Jääkiekko NHL:



Columbus–Philadelphia 1–0, Minnesota–Vancouver 2–4, Buffalo–Toronto 5–2, Montreal–Ottawa 3–1, M: Artturi Lehkonen 0+1. Florida–Chicago 7–0. F: Aleksander Barkov 1+2. New Jersey–Carolina 1–3. C: Sebastian Aho 2+0. NY Islanders–Boston 1–2. Washington–Arizona 4–1. St. Louis–Calgary ja. 2–3 Nashville–San Jose 7–2. N: Pekka Rinne 26/28 torjuntaa. Edmonton–Colorado 4–1, Los Angeles–NY Rangers 0–3. NY: Antti Raanta 30/30 torjuntaa



KHL



Välierät, itälohkon 1. loppuottelu (4 voitolla liigafinaaleihin):



Metallurg Magnitogorsk–Ak Bars Kazan 2–0. Magnitogorsk johtaa voitoin 2–0.



Ruotsin liiga SHL, puolivälierien 5. ottelu (4 voitolla välieriin):



Linköping–Brynäs ja. 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0). L: Anssi Salmela 0+2. B: Juuso Ikonen 0+2. Brynäs johtaa voitoin 3–2.



Mestis:



Karsintasarja:



JYP-Akatemia–JHT 7–2 (2–2, 1–0, 4–0)



Käsipallo Hämeenlinna: Miesten EHF-cup, lohko D:



Cocks–Helvetia Anaitasuna, Espanja 28–33 (18–17)



Cocksin maalintekijät: Nico Rönnberg 10, Juri Lukyanchuk 6, Teemu Tamminen 5, Andrei Novoselov 3, Aliaksandr Bachko 1, Victor Kovalenko 1, Vitalie Nenita 1, Gheorghe Safronii 1.



Cocksin seuraava ottelu: 1.4. Melsungen, Saksa–Cocks.



Lentopallo Mestaruusliiga, puolivälierien 3. ottelut (3 voitolla välieriin):



VaLePa–Leka Volley 3–1 (23–25, 25–20, 25–22, 25–14). VaLePa välieriin voitoin 3–0.



Sampo–Etta 3–1 (25–20, 21–25, 25–13, 25–20). Sampo välieriin voitoin 3–0.



Tiikerit–PerPo 1–3 (25–18, 18–25, 18–25, 22–25). PerPo välieriin voitoin 3–0.



Moottoripyöräily Helsinki:



82. Päijänteen ympäriajo:



Yleiskilpailun lopputulokset (26/26 maastokoetta): 1) Eero Remes Suomi, TM 5.14.10,33, 2) Antti Hellsten Suomi, Husqvarna jäljessä 3.37,9 minuuttia, 3) Eemil Pohjola Suomi, Husqvarna –4.53,22, 4) Henric Stigell Suomi, Husqvarna –6.01,38, 5) Matthew Phillips Australia, Sherco –6.44,54, 6) Marko Tarkkala Suomi, Husqvarna –7.23,01, 7) Steve Holcombe Britannia, Beta –7.41,76, 8) Aleksi Jukola Suomi, KTM –8.35,97, 9) Josep Garcia Espanja, KTM –8.53,06, 10) Roni Nikander Suomi, KTM –10.05,15.



Enduron MM-sarjan 2/18 osakilpailu:



EnduroGP: 1) Hellsten 2.14.22,63, 2) Holcombe –38,53, 3) Phillips –59,62, 4) Nathan Watson Britannia, KTM –1.16,81, 5) Tarkkala –2.21,33, 6) Giacomo Redondi Italia, Honda –2.57,36.



Enduro2: 1) Remes 2.13.12,10, 2) Garcia –2.54,67, 3) Stigell –3.10,98.



EnduroJ (juniorit): 1) Pohjola 2.15.54,08, 2) Davide Soreca Italia, Honda –4.48,51, 3) Henry Olenius Suomi, Honda –4.53,83.



EnduroY (nuoret): 1) Hermanni Haljala Suomi, Husqvarna 2.25.03,37, 2) Emil Jonsson Ruotsi, KTM –1.24,46, 3) Antti Ahtila Suomi, KTM –1.53,04.



Seuraavat MM-osakilpailut: 21.–23.4. Murcia, Espanja.



Mäkihyppy Planica:



Mäkihypyn maailmancupkauden viimeinen kilpailu, HS 225:



1) Stefan Kraft Itävalta 244,3 pistettä (hypyn pituus 250 m), 2) Andreas Wellinger Saksa 236,2 (238,5), 3) Noriaki Kasai Japani 223,9 (239), 4) Markus Eisenbichler Saksa 223,2 (243), 5) Kamil Stoch Puola 216,8 (222,5), 6) Peter Prevc Slovenia 211,9 (229). Toinen kierros peruttiin tuulen takia.



Maailmancupin loppupisteet 27/27 kilpailun jälkeen:



1) Kraft 1665, 2) Stoch 1524, 3) Daniel Andre Tande Norja 1201, 4) Wellinger 1161, 5) Maciej Kot Puola 985, 6) Domen Prevc Slovenia 963...suomalaiset: 50) Jarkko Määttä ja Janne Ahonen 24...56) Ville Larinto 16.



Pyöräily Wevelgem, Belgia:



Naisten kv. maantiepyöräily, Gent-Wevelgem (146 km): 1) Lotta Lepistö Suomi 3.53.54, 2) Jolien d'Hoore Belgia, Coryn Rivera USA, 4) Marta Bastianelli Italia, 5) Lisa Brennauer Saksa, 6) Maria Giulia Confalonieri Italia, kaikilla sama aika.



Ratsastus Ypäjä:



Kansainvälinen kouluratsastuskilpailu: 1) Stella Hagelstam/New Hill Julitrea Suomi 69,784 prosenttia, 2) Mikaela Lindh/Bellissimo L Suomi 67,843, 3) Per Duvefelt/Edvin Ruotsi 66,882,... 6) Kira Kanerva/Dorazio Suomi 64,843,... 8) Maria Pyykönen/Zelle Suomi 64,157, 9) Anna von Wendt/Denzel Suomi 62,784, 10) Mia von Schantz/Zatal Suomi 62,118.



Salibandy Naisten liigakarsinnat, 2. ottelut (pääsarjapaikka 3 voitolla):



O2JKL–SB Vantaa 1–5 (1–2, 0–2, 0–1). Voitot 1–1.



HuKu–Happee 0–1 (0–0, 0–1, 0–0). Happee johtaa voitoin 2–0.



Yleisurheilu Kampala, Uganda:



Maastojuoksun MM-kilpailut:



Naiset, 10 km: 1) Irene Cheptai Kenia 31.57, 2) Alice Nawowuna Kenia 32.01, 3) Lilian Rengeruk Kenia 32.11.



Miehet, 10 km: 1) Geoffrey Kamworor Kenia 28.24, 2) Leonard Barsoton Kenia 28.36, 3) Abadi Hadis Etiopia 28.43.



Rahapelejä Lotto 12/17



Lauantai 25. 3.: Numerot: 2, 13, 15, 17, 24, 33, 39. Lisänumero: 26. Tuplausnumero: 38



Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 3 kpl voitto-osuus 69 672,80 e, 6 oikein 2 412,40 e, 5 oikein 58,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Lauantai-Jokeri 12/17



Jokerinumero: 7 4 8 8 8 8 4



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Keno 12/17



Sunnuntai 26. 3.



Päiväarvonta: 5, 7, 9, 17, 22, 25, 27, 31, 32, 44, 47, 48, 52, 54, 63, 64, 65, 66, 69, 70. Kunkkunumero: 66



Ilta-arvonta: 2, 6, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 27, 45, 48, 51, 53, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 69



Kunkkunumero: 6



