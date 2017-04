Päivän lehti 27.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kalevan mukaan hallituksen puoliväli­riihen toimet apteekkialan sääntelyn vapauttamiseksi olivat vaatimattoman varovaisia siihen nähden, että asiasta on väännetty kättä jo vuosia.



”Jos joku odotti hallituksen räätälöimää uutta takkia, sai tyytyä tuluskukkaroon. Alalle ei ole tulossa kummoisia uudistuksia puhumattakaan merkittävästä normien ja sääntelyn purkamisesta.”



”Kuluttajan kannalta apteekkeihin liittyvä puoliväliriihen ’suurin’ uutinen oli, että lääkerasvat voivat tulla kauppojen hyllylle – kunhan asia ensin selvitetään. Muutos on vähäinen, jos odotusarvona oli, että lähikaupasta voisi jatkossa ostaa särkylääkkeitä.”



”Kuluttajaa helpottavia ratkaisuja joudutaan yhä odottamaan, sillä apteekkiala pysyy tiukasti säänneltynä ja hallittuna.”



Savon Sanomat arvioi, että asiassa päädyttiin äärimaltilliseen linjaukseen.







”Itsehoitolääkkeiden vapauttaminen olisi piristysruiske vähittäiskaupalle puhumattakaan siitä, että apteekin kaltaisen peruspalvelun tulisi olla joka kansalaiselle mahdollisimman lähellä.”



”Nykyjärjestelmässä lääketurvallisuus ja asiantunteva palvelu on maksimoitu. Uudistus pitäisi toteuttaa niin, ettei näistä perusasioista tingitä kohtuuttomasti. Apteekkeja koskeva lainsäädäntö on näin ollen tasapainoilua ääripäiden välillä.”



”Tyytyväisin hallituksen päätökseen on ollut Apteekkariliitto, mistä voi jo päätellä, ettei olla suuren muutoksen äärellä. Ylivarovaisuus alkaa olla todellinen uhka lääkkeiden saatavuudelle syrjäseudulla.”



Ilta-Sanomat luonnehtii apteekkisääntelyyn tehtyjä muutoksia todella pieniksi ja varovaisiksi.



”Kilpailun avaamiseksi niitä ei voi millään kutsua.”



”Hallituksen linja olisi ymmärrettävä, jos hallitus olisi aina sitä mieltä, että ihminen tarvitsee ammattilaisen apua osatakseen tehdä terveyteensä vaikuttavia päätöksiä. Mutta meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa ihmisten odotetaan tekevän valtavia valintoja. Hallitus ajaa sote-uudistusta eteenpäin hurjalla kiireellä, vaikka monissa lausunnoissa on sanottu, että lakiluonnoksessa esitetty valinnanvapauteen siirtymisen aikataulu ei ole mahdollinen.”



”Tämä logiikka ei helposti aukea.”



Karjalainen pitää hallituksen maltillisia avauksia periaatteellisesti tärkeinä.



”Järkevää on edetä vaiheittain askel askeleelta, mutta jatkaa uudistamista.”



”Nämä apteekkien luvituksen ehdot tuskin tuovat yhtään uutta apteekkia syrjäseutujen haja-asutusalueille tai harvoihin kyläkauppoihin yleensäkään. Sen sijaan tulevaisuuden mahdollisuus voi olla apteekin, kaupan ja kuljetuspalvelujen yhteistyön lisääntyminen. Kenties uusilla palveluketjuilla voi saada tulevaisuudessa kotiin lääkkeitäkin.”