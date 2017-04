Lääke voi auttaa, vaikka tietäisi sen olevan lumetta

Päivän lehti 27.4.2017

1. Mieli vaikuttaa monin tavoin kehoon. Siksi joskus vain usko pillerin tehoon riittää lievittämään sairauden oireita. Lumehoito vaikuttaa tutkitusti aivojen kipua sääteleviin välittäjäaineisiin ja myös tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan.



2. J oissakin vaivoissa keholla on luontainen kyky parantua ajan myötä itsekseen, kun potilaan mielentila ja odotukset sitä tukevat. Osansa plasebo-ilmiössä on sosiaalisella kontekstilla: hoitorituaalilla, hoitolaitoksen uskottavuudella ja vuorovaikutuksella hoitajien kanssa. Näin totesi joukko Stanfordin yliopiston tutkijoita lääketieteen alan BMJ-lehdessä helmikuussa. Aidoissa hoitotilanteissa tällaisia tekijöitä ei voi sulkea pois kuten lääketutkimuksissa, vaan niitä tulisi tutkijoiden mukaan päinvastoin hyödyntää entistä tietoisemmin.



3. Lumehoito ei perustu vain huijaukseen, kuten aiemmin on luultu. Viime vuonna Pain-lehdessä julkaistussa Harvardin yliopiston tutkimuksessa osa kroonista selkäkipua potevista söi normaaliin tapaan tulehduskipulääkettä ja osa lisäksi lumeeksi tietämiään pillereitä. Kolmessa viikossa lumelääkittyjen kivut vähenivät merkittävästi enemmän. Avoimella lumelääkityksellä on pystytty lievittämään myös suolisto-oireita.



4. Lumehoito tepsii etenkin vaivoihin, joissa mielellä on iso rooli: psyykkisiin sairauksiin, unettomuuteen ja kipuihin. Brain-lehdessä vasta julkaistussa tutkimuksessa verrattiin esimerkiksi lääkkeetöntä neurofeedback-menetelmää unettomuuden lumehoitoon. Ne paransivatkin koettua unenlaatua yhtä paljon. Tutkijat päättelevät tehon perustuvan molemmissa lähinnä potilaiden saamaan empatiaan ja huolenpitoon.