Joka kolmas eurooppalainen suosii käteisestä vapaata taloutta

Päivän lehti 27.4.2017

Käteisestä vapaa talous saa kannatusta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Hollantilaisen ING-pankin teettämään selvitykseen vastasi noin 14 500 ihmistä.



34 prosenttia vastaajista Euroopassa sanoo, että voisi siirtyä täysin elektroniseen maksutoimintaan. Kysely tehtiin 13 Euroopan maassa. Yhdysvalloista vastanneista 38 prosenttia olisi valmis luopumaan käteisestä.



Iso osa vastanneista on jo käytännössä luopunut käteisestä. Joka viides eurooppalainen ja joka kolmas yhdysvaltalainen vastaaja sanoo, että ei juuri käytä enää käteistä. Maiden välillä on isoja eroja. Vain 10 prosenttia saksalaisista vastaajista kertoo käyttävänsä harvoin käteistä. Ranskassa luku on yli kolminkertainen.



Selvityksen perusteella suunta käteisen käytössä on myös selvästi vähempään päin. Yli puolet eurooppalaisista vastaajista sanoi käyttäneensä viime vuoden aikana vähemmän käteistä. HS–Reuters