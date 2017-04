HS:n sovellusten kirjautuminen uudistui – tilaajien kirjauduttava uudestaan

Päivän lehti 27.4.2017

Olen unohtanut käyttäjätunnuksen, mitä teen?

iPhone-, Android- ja ­Windows-sovelluksien kirjautuminen uudistui keskiviikkona.Aamun lehteä tai uutisia ­pääsee lukemaan vasta, kun on kirjautunut sisään uudestaan. Kirjautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja salasana.Uudistuksen tarkoituksena on vähentää jatkossa tarvetta kirjautua sovellukseen. HS:n käyttäjiltä saadun palautteen perusteella sovellus on vaatinut käyttäjätunnusta ja salasanaa liian usein. Tämä on johtunut teknisestä puutteesta, ja osa ongelmasta korjataan tällä ­uudistuksella.Tietoturvan takia käyttäjät joutuvat kirjautumaan uudestaan.Kirjautumisen jälkeen HS:n sovellusten kaikki palvelut ­mukaan lukien maksuton viikon kirja, HS:n iltapainos ja ­erikoislehdet ovat HS:n digi­tilaajien luettavissa. Muutos ei vaikuta HS:n käyttöön selaimilla.Voit käyttää sovellusta normaalisti. Kun muutos on tehty, ­sovellus pyytää sinua syöttämään käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) ja salasanan.Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata sähköpostiisi ohjeet salasanan vaihtamiseksi turvallisesti. Kirjautumisruudulla sala­sanakentän yläpuolella on linkki ”Unohditko salasanasi?” Paina sitä, niin voit kertoa sähköpostiosoitteen, johon haluat ohjeet salasanan vaihtamiseksi. Sinulla pitää olla sähköposti­osoitteella rekisteröity käyttäjätunnus.Soita HS:n asiakaspalveluun, numeroon 0203 31000 (puhelun hinta on 8,8 senttiä ­minuutti).