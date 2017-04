Tulospörssissä mm. Vermon ravit, koripallon välierän tilastot, rahapelejä ja torstain tv-vinkit

Päivän lehti 27.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Curling Lethbridge, Kanada:



Sekajoukkueiden MM-kilpailut:



A-lohko: Suomi–Valko-Venäjä 9–6.



Suomen joukkueessa pelaavat Oona Kauste ja Tomi Rantamäki.



Suomi on voittanut viidestä pelistä kolme.



Suomi kohtaa alkulohkossa vielä Brasilian ja Japanin.



Jalkapallo



Saksan cupin välierät:



Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 1–1.



Eintracht Frankfurt voittoon rangaistuslaukauskilpailun jälkeen maalein 7–6.



Frankfurtin Lukas Hradecky torjui kaksi rangaistuslaukausta.



Englannin Valioliiga:



Chelsea–Southampton 4–2.



Miesten Futsal-liiga:



1. loppuottelu: Sievi FS–KaDy ja. 1–2 (1–1) (1–0)



Koripallo Korisliiga:



6. välierä:



Kauhajoen Karhu–Salon Vilpas 88–77 (18–17, 25–24, 15–16, 30–20)



Voitot 3–3



Kauhajoki: Devonne Giles 23/9, DeVaughn Washington 15/10/7 syöttöä, Bojan Sarcevic 13/6, Samuli Vanttaja 12/2, Tate Unruh 11/9, Austin Hollins 8/6, Juho Lehtoranta 4/3, Joonas Lehtoranta 2/0, Valtteri Pihlajamäki 0/0, Jussi Myllyniemi 0/0, Perttu Salmi 0/0.



Vilpas: Juwan Staten 18/2, Juho Nenonen 15/4, Okko Järvi 11/1, Al'lonzo Coleman 8/8, Mikko Koivisto 8/4, Matias Ojala 7/3, Desmond Williams 4/3, Brandon Edwards 4/5, Michael Pounds 2/4, Aatu Kivimäki 0/0, Riku Laine 0/1, Topias Kuukkanen 0/0.



Erotuomarit: Petri Mäntylä, Ville Selkee, Jouni Tilli



Yleisö: 1075



Voitot: 3–3



Seuraavat ottelut: 28.4. Vilpas-Kauhajoki.



NBA:



Pudotuspelien 1. kierrosta (4:llä otteluvoitolla jatkoon):



Länsilohko:



San Antonio–Memphis 116–103



SA: Kawhi Leonard 28/1, Patty Mills 20/2, M: Mike Conley 26/2, Marc Gasol 17/5.



San Antonio johtaa voitoin 3–2.



LA Clippers–Utah 92–96



LAC: Chris Paul 28/4, JJ Redick 26/3, U: Gordon Hayward 27/8.



Utah johtaa voitoin 3–2.



Houston–Oklahoma City 105–99



H: James Harden 34/8, Lou Williams 22/5, OC: Russell Westbrook 47/11/9 syöttöä.



Houston jatkoon voitoin 4–1.



Käsipallo Miesten SM-liiga:



1/2 pronssiottelu:



Siuntio–GrIFK 27–25 (15–15)



Pronssi ratkeaa kahden ottelun yhteistuloksella. Toinen osa: 28.4. GrIFK–Siuntio.



Lentopallo Puchov, Slovakia:



Alle 19-vuotiaiden miesten EM-kilpailut:



Lohko 2:



Suomi–Slovakia 3–1 (21–25, 25–19, 25–23, 25–22)



Seuraava ottelu: 27.4. Ranska–Suomi.



Raviurheilu 1. lähtö, sh 2100 m Montén SM-karsinta: 1) Diporex/Jenni Kaija m1,27,2 (18,07), 2) Tixa m1,27,5 (3,58).3) Lover m1,29,3 x (11,19).4) Novan Vuokko m1,31,2 (63,27).poissa: 2, 4. Toto (13-15-12): 18,07 6,08-2,00-3,27 18,97.



2. lähtö, lv 2100 m: 1) Dancinginthedark/Ari Moilanen 16,0a (1,56), 2) Eko Kristall 16,9a (21,58).3) Bumajee 17,0a (49,58).4) Sacagawea 17,1a (33,36).poissa: 8. Toto (2-11-10): 1,56 1,31-3,07-3,74 9,51.



3. lähtö, lv 2100 m: 1) Backwood's Hexfire/Seppo Markkula 17,2a (6,73), 2) Herman Halm 17,5a (12,67).3) Speak Of The Devil 17,6a (10,71).4) Joe's Day Tripper 17,7a (7,71).poissa: 7. Toto (6-4-2): 6,73 2,00-2,93-5,02 30,75.



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Landers Power/Hannu Torvinen 14,1a (2,52), 2) Bulldozer S 14,4a (19,31).3) Classic St Pat 14,4a (11,16).4) Rainbow Zet 14,5a (4,43). Toto (2-4-9): 2,52 1,47-2,95-2,57 18,99.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Näätinki/Pertti Puikkonen 27,1 (3,55), 2) Iranjesi 29,0 (31,03).3) Vias Väiski 29,1 (31,03).4) Visardi 28,5 x (8,37). Toto (15-6-4): 3,55 1,73-5,34-6,27 50,27.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Burnhill's Luck/Ari Moilanen 15,4a x (2,39), 2) Blue Chocolate 15,5a (11,63).3) Nelilyn Raptor 15,5a (7,48).4) M.T. Jerebko 16,1a (17,12).poissa: 7. Toto (12-6-5): 2,39 1,35-2,82-1,88 11,87. Toto4 voitto-osuus: 2,00.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Lord Ivar/Harri Koivunen 14,2a (8,46), 2) Gisela Luxi 14,4a (18,87).3) Bluehill's Storm 14,5a (3,63).4) Inspis Arioso 14,5a (8,75). Toto (3-1-11): 8,46 2,28-3,78-1,88 51,71. Toto4 voitto-osuus: 15,90. Troikka: 339,62.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Dreambow/Hannu Torvinen 13,5a (1,63), 2) Olivia Trot 13,7a (8,5).3) Downander 13,9a (16,09).4) Joe Di Maggio 13,9a (5,45).poissa: 9. Toto (3-2-1): 1,63 1,21-1,72-1,81 5,05. Toto4 voitto-osuus: 18,60.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Fast Cup -karsinta: 1) Loveya Fashion*/Ari Moilanen 14,6a (2,15), 2) Star To Be Loved 14,6a (41,15).3) Quattro Tilly 14,6a (3,9).4) New Grove Safir 14,8a (26,77). Toto (8-4-6): 2,15 1,35-4,77-1,79 48,44. Toto4 voitto-osuus: 22,00. Troikka: 349,60. Päivän Duo: 3-8, kerroin: 3,80.



Toto4 pelivaihto 39139,80 e, voitto-osuus 22,00 e



Toto65 pelivaihto 241442,76 e, voitto-osuus 55,20 e



Pelivaihto 531415,06 e, yleisöä 802



Squash



Helsinki/Espoo:



Squashin EM–joukkuekilpailut, suomaalaistuloksia:



Miehet, 1. divisioona, B-lohko:



Suomi–Skotlanti 2–2



Olli Tuominen–Alan Clyne 3–1 (11–7, 11–5, 7–11, 11–9), Henrik Mustonen–Greg Lobban 3–0 (11–9, 11–7, 11–9), Jami Äijänen–Douglas Kempsell 1–3 ( 7–11, 11–7, 5–11, 4–11), Kristian Rautiainen–Kevin Moran 0–3 (8–11, 6–11, 3–11)



Naiset, 2. divisioona, A–lohko:



Suomi–Puola 3–0



Emilia Korhonen–Natalia Ryfa 3–1 (11–5, 11–8, 6–11, 11–9), Emilia Soini–Magdalena Kaminska 3–0 (11–2, 11–8, 11–8), Riina Koskinen–Dominika Witkowska 3–0 (11–0, 11–8, 11–8)



Sulkapallo Kolding, Tanska:



Sulkapalloilun EM-kisat, suomalaistuloksia:



Naisten kaksinpeli, 2. kierrosta:



Sabrina Jaquet Sveisi–Nanna Vainio Suomi 21–15, 21–11.



Miesten nelinpeli, 1. kierrosta:



Bastian Kersaudy/Julien Maio Ranska–Henri Aarnio/Iikka Heino Suomi 22–20, 21–16.



Miesten kaksinpeli, 2. kierrosta:



Eetu Heino Suomi–Mathias Bonny Sveitsi 21–14, 21–14.



Rahapelejä Keno 17/17



Keskiviikko 26. 4.



Päiväarvonta: 5, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 41, 42, 48, 60, 66, 67, 68.



Ilta-arvonta: 1, 6, 10, 14, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 43, 47, 48, 51, 53, 63, 64, 66, 70



Tiistai 25. 4.



Myöhäisillan arvonta: 1, 2, 3, 6, 11, 16, 25, 26, 27, 36, 38, 40, 48, 52, 56, 61, 63, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 6



TOTO65



1. lähtö: 2 Landers Power, poissa: -



2. lähtö: 15 Näätinki, poissa: -



3. lähtö: 12 Burnhill's Luck, poissa: 7



4. lähtö: 3 Lord Ivar, poissa: -



5. lähtö: 3 Dreambow, poissa: 9



6. lähtö: 8 Loveya Fashion, poissa: -



Voitonjako:



6 oikein voitto-osuus 55,20 e., 5 oikein voitto-osuus 2,20 e.



Tv-urheilua Yle TV2



19.30 Euro Hockey Tour: Suomi-Tšekki



22.00 Euro Hockey Tour: Ruotsi-Venäjä (kooste)



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: KalPa-Tappara, 6. finaali



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Joensuu



22.30 PGA Tour: Zurich Classic



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: ATP 500



20.15 SHL: Brynäs-HV71, 6. finaali



C More Golf



16.00 PGA Tour: Zurich Classic



Eurosport 1



15.00 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



17.00 Pyöräily: Tour de Romandie



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Man City-Man Utd



Viasat Fotboll



20.30 La Liga: Alavés-Eibar



22.30 La Liga: Athletic-Real Betis



Viasat Urheilu



02.05 NHL Playoffs: Ottawa-NY Rangers



Viasat Sport



21.30 La Liga: Sevilla-Celta Vigo



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



02.35 NHL Playoffs: Washington-Pittsburgh



Viasat Golf



09.30 European Tour: China Open



19.00 LPGA Tour: Texas Shootout