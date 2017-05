Päivän lehti 27.5.2017

Menevätkö sote-resurssit mainostamiseen?

Sote-uudistuksessa toteutettava valinnanvapaus ja uusien toimijoiden ilmaantuminen alalle luovat väistämättä kilpailua sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien välille.



Vertailukelpoista tietoa eri toimijoiden hinnoista, henkilökunnan osaamisesta, hoidon tehokkuudesta tai hoitovirheiden määrästä ja vakavuudesta ei toistaiseksi ole helppo löytää. Asiakkaat joutuvat valitsemaan palveluntuottajansa paljolti puskaradion, mielikuvien ja tunnettavuuden perusteella.



Alan toimijat tarvitsevatkin kilpailun kiristyessä entistä enemmän mainontaa ja markkinointia: on järjestettävä radio- ja tv-kampanjoita, mainoksia, some-näkyvyyttä, painotuotteita, luennointi- ja kahvitilaisuuksia ynnä muita. Tämä on ollut yksityisten sote-ketjujen arkea jo pitkään. Myyntiin ja markkinointiin on saatavilla olevien ­tilinpäätöstietojen mukaan käytetty miljoonia euroja vuodessa.



Julkisen puolen ei ole tarvinnut mainostaa itseään, mutta miten käy tulevaisuudessa? Kilpailuasetelma yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä ei ole tasapainoinen, jos julkisen puolen terveysasemat, hammashoitolat ja vanhusten ja vammaisten palvelutalot eivät pysty ­panostamaan markkinointiin. Julkisilla toimijoilla ei ole tähän ylimääräistä rahaa, joten ainoa vaihtoehto lienee nostaa asiakasmaksuja.



Näin sote-uudistuksen alkuperäinen tarkoitus – kustannusten pienentäminen – häviää. Rajallisista resursseista osa katoaa oman markkinaosuuden varmistamiseen sen sijaan, että niitä käytettäisiin toiminnan ­kehittämiseen ja uusiin, hyvinvointia lisääviin investointeihin.



Marja Tähtinen



filosofian tohtori, MBA



Tampere