Päivän lehti 27.5.2017

Lääkärin empatia auttaa potilasta

Lääkärin ja potilaan vuorovaikutukseen olisi panostettava enemmän. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että hoitokontakti ja empatia auttavat potilasta. Miksi näihin ei panosteta? Miksi tärkeimmästä tingitään? Se, mistä säästetään, koituu lopulta kalliimmaksi, kun ihminen ramppaa jatkuvasti lääkäriltä toiselle.



Hakeuduin huolestuneena yksityiselle silmälääkärille, joka totesi minulla olevan harvinainen silmäoireyhtymä, joka voi johtua monesta eri sairaudesta. Hän kehotti minua hakeutumaan yleislääkärille ja sanoi: ”Sinun täytyy googlailla tietoja, millaisia kokeita tämä vaatii. Yleislääkärit eivät tiedä tästä mitään. Tekisin sen muuten itse, mutta vastaanottoaika loppuu.”



Myöhemmin tein valituksen ja sain soittoajan. Selvisi, ettei minulla ehkä olekaan oireyhtymää ja ettei minun olisikaan tarvinnut googlettaa. Tätä ennen olin elänyt yli viikon siinä uskossa, että minulla on oireyhtymä, josta olimme keskustelleet vastaanotolla, sekä googlettanut diagnoosiin liittyviä sairauksia, joiden oireena oli sokeus.



Vuorovaikutuksen laatuun on syytä panostaa. On oltava selkeä. Kerran sivulauseessa todettu asia ei välttämättä välity ­peloissaan olevalle potilaalle.



Vaikka työssään kohtaisi päivittäin ei-vakavia tapauksia, ­yksilölle hänen tilansa on maailman vakavin. Avuttomuus on rampauttava tunne. Inhimillinen kohtaaminen ja samalla tunnetasolla pysytteleminen ovat ihmistyössä eettisesti välttämättömiä.



Anne Haikola



psykologian kandidaatti



Itä-Suomen yliopisto