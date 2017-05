Päivän lehti 27.5.2017

Meksikon laiminlyöntejä ei voi katsoa läpi sormien

Rankaisemattomuuden ja huumerikollisuuden julkistajana tunnettu toimittaja Javier Valdez ammuttiin kuoliaaksi keskellä kirkasta päivää Meksikon Culiacánissa vajaat kaksi viikkoa sitten. Valdez oli jo seitsemäs tämän vuoden aikana Meksikossa murhattu toimittaja. 2000-luvulla Meksikossa on murhattu yli 200 toimittajaa. Lähes kaikki tapaukset ovat jääneet selvittämättä.



Vuonna 2014 Guerrerossa ­katosi 43 opettajaopiskelijaa. Tapaus herätti laajaa kansain­välistä huomiota, mutta silti ­sitä ei ole selvitetty. Sen sijaan opiskelijoita etsittäessä löytyi satojen ihmisten joukkohauta.



Vuonna 2010 ihmisoikeus­aktiivit Jyri Jaakkola ja Bety Cariño surmattiin Meksikon Oaxacassa. He olivat mukana humanitaarisessa autosaattueessa, ­joka pyrki piiritettyyn San Juan Copalan kylään, kun asemiehet alkoivat tulittaa saattuetta. Murhasta on kulunut seitsemän vuotta, mutta yhtään tekijöistä ei ole tuomittu oikeudessa.



Nämä surulliset tapaukset ovat vain esimerkkejä niistä 230 000 ihmisestä, jotka on kymmenen viime vuoden aikana Meksikossa joko tapettu tai jotka ovat kadonneet. Luvut ovat vain arvioita. Useissa osissa maata katoamisista ei puhuta julkisesti eikä niitä kirjata.



Virallisten arvioiden mukaan murhista jää Meksikossa selvittämättä 96–99 prosenttia. Viranomaiset kuittaavat usein murhien syyksi huumeliigat ja rikollisjärjestöjen sisäiset taistelut. Kun Jyri Jaakkolan murhan selvittämistä on vaadittu, tämä on johtanut todistajien uhkailuun ja todisteiden hävittämiseen. Jo tunnistettuja tekijöitä on päästetty vapaaksi.



Euroopan unionin ja Suomen tulisi käyttää voimakkaampia keinoja Meksikon painostamiseksi lopettamaan murhien rankaisematta jättämisen. Suhteissa tulee ottaa lähtökohdaksi ­ihmisoikeudet ja oikeusvaltion kehitys pelkkien kauppasuhteiden tiivistämisen sijaan.



Kansainvälisen yhteisön ei enää tulisi katsoa sormien läpi sitä, että Meksiko ei suojele kansalaisiaan ja jättää selvittämättä alueellaan tapahtuvia ­vakavia rikoksia ja sitä kautta tukee rikollista toimintaa.



Satu Hassi



kansanedustaja (vihr)



Heidi Hautala



europarlamentaarikko (vihr)



Eve Jaakkola



Jyri Jaakkolan äiti