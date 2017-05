Päivän lehti 27.5.2017

Aleksanterin teatterissa voitaisiin esittää operetteja

Aleksanterin teatteri on eräs arvokkaimpia rakennuksia pääkaupungissamme. Siihen liittyy kunniakas osa maamme kulttuurihisto­riaa. Se on kuitenkin saanut odottaa hetkeä, jolloin sen arvo tunnustetaan. Nyt talon pelastamisesta keskustellaan jälleen. Olisi käsittämätöntä, jollei korjausta voitaisi nytkään aloittaa.



Ajankohtainen kysymys on myös, mihin tätä musiikkiteatterikäyttöön hyvin soveltuvaa rakennusta tulisi käyttää. Jo ennen sotia oopperassamme kiinnitettynä ollut italialainen tenori Eugenio Giraldoni kirjoitti Corriere della Seraan – jonka kirjeenvaihtajana hän toimi laulajan työnsä ohella – ylistävän kirjoituksen Helsingin pienestä mutta kauniista ja loistava-akustisesta oopperatalosta.



Monissa Euroopan pääkaupungeissa toimii pääoopperan lisäksi toinen pienempi teatteri, jossa esitetään pääasiassa operettia. Tällainen on esimerkiksi Wienin Volksoper. Sellaiseksi kansanoopperaksi Aleksanterin teatterikin soveltuisi mainiosti.



Suomessa on sotien jälkeisenä aikana suhtauduttu operettiin suorastaan halveksivasti. Maassamme on vallalla pelko kaikkea vähänkin romanttiseen ja kauniiseen viittaavaa taidetta kohtaan. Se on selvimmin havaittavissa musiikin mutta myös kuvataiteen kohdalla. Syynä operettivihaan on osaltaan ollut niiden vähemmän osallistuva ja yhteiskunnallisesti merkityksetön sisältö. Siitä, että ne sisältävät useimmiten erittäin hienoa musiikkia, ei ole juuri piitattu.



Suomessa on kuitenkin suuri määrä ihmisiä, jotka rakastavat operettien sisältämää kaunista musiikkia ja taidokasta laulua. Sellaista ei silti ole tarjolla tavallisen kansan kuultavaksi. Meillä siis kaivataan operettia esittävää teatteria.



Kansallisoopperan valitettava päätös lopettaa vakinaisten ­laulajien kiinnitykset aiheuttaa ­entisestään hyvien laulajiemme työttömyyttä. Vakinaisen operettiteatterin perustaminen toisi osaltaan töitä oopperalaula­jille, joiden on nykytilanteessa haettava työtä ulkomailta.



Pekka Salomaa



Sibelius-Akatemian ooppera­koulutuksen professori emeritus



Helsinki