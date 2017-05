Päivän lehti 27.5.2017

Kansalaisten toimintaa tulee voida säädellä

Lainsäädäntö on useimpien kansalaisten mielestä ilmaus siitä, mitä pidämme oikeudenmukaisena – eräänlainen moraalikoodisto keskinäisen toimintamme sujuvoittamiseksi.



Nyt uusi hallintarekisterilaki avaa uria uusille käytännöille. Suomalaisilta kielletään tietynlainen toiminta omassa maassa, mutta jossain muussa maassa sama toiminta hyväksytään, jos kyseinen valtio sen vain sallii.



Asia ei ole kovin vähäpätöinen. Jo nyt kierretään veroja ja muitakin velvoitteita, koska eräät maat ”myyvät” tällaisia palveluja alle Suomessa vallit­sevan tason. Toiminta on yksi EU:n heikkouksista – joko tahallinen tai tahaton – eikä edistä yhdenvertaista sosiaalista tai taloudellista kehitystä.



Lainsäädännön uusi linjaus on pysäytettävä. Suomen eduskunnalla tulee olla oikeus säädellä kansalaisten toimintaa, ja tuo oikeus tulee ulottaa myös ulkomailla tapahtuvaan tekoon.



Markku J. Kekäläinen



Helsinki