Päivän lehti 27.5.2017

Oikeuskanslerin nimitys ei ansaitse tyylipisteitä

Savon Sanomat pitää Tuomas Pöystin nimitystä uudeksi oikeuskansleriksi ­ongelmallisena nimitykseen ja Pöystin nykyiseen tehtävään liittyvän poikkeuksellisen sijaisjärjestelyn vuoksi.



”Pöysti jatkaa valtakunnan ylimpänä sote-johtajana vuodenvaihteeseen saakka. Asetelma on vaikea perustuslain vuoksi. Sen mukaan oikeuskanslerin tehtävä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta.”



”On hyvä kysymys, miten perustuslain velvoittava, vaativa ja lainsäädännön näkökulmasta hyvin keskeinen tehtäväkuvaus toteutuu, kun maassa ei ole ­oikeuskansleria kahdeksaan kuukauteen. Aiempi oikeuskansleri Jaakko Jonkka jäi eläkkeelle jo huhtikuun lopussa.”







”Suomalaisen sanonnan mukaan sota ei yhtä miestä kaipaa. Sote tuntuu kaipaavan.”



”Toisin sanoen käytännönläheinen selitys Pöystin nimitykseen ja erityisesti siirtymäaikaan on se, ettei hallituksella ole varaa päästää Pöystiä pois sote-uudistuksen johdosta juuri nyt.”



”Nimitykseen sisältyvää siirtymäaikaa voidaan siten pitää sote-uudistuksen etsikkoaikana. Uudistus on saatava ainakin pääosiltaan monin varmistuksin maaliin asti vuoden loppuun mennessä. Ymmärrettävää, mutta tyylipisteitä suoritus ei ansaitse.”