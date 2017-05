Päivän lehti 27.5.2017

Vieremän ravien Toto 76 -vihjeet

1 Viikon varma Kaksi vakuuttavaa voittoa peräkkäin napannut Tuulenpoju (lähtö 2) saa luoton myös lauantaina. Kalevi Salmelan kotikasvatti on alkuvuoden starteissaan tehnyt varmaa työtä ja erottuu selvästi edukseen myös nyt. Nopea avaaja pääsee hyvältä lähtöpaikaltaan hallitsemaan tapahtumia ja Hannu Hietasen ajovärit taitavat keikkua keulilla koko matkan ajan.



2 Viikon tärppi Avauskohteen Maana’s Black Rose sai Oulussa prässiä, mutta taisteli keulapaikalta sitkeästi hopealle. Nopea avaaja on todennäköinen keulahevonen nytkin. Jos se saa tehdä keulassa oman juoksunsa, sitä tuskin yllätetään toista kertaa peräkkäin lopussa. Tamma on tarvittaessa hyvä apuvarma systeemeihin.











Toto 76 -kierros 21 / Vieremä



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 6, 12



2. lähtö: 3



3. lähtö: 4, 11, 3, 2



4. lähtö: 5, 2, 7



5. lähtö: 6, 1, 2



6. lähtö: 3, 6, 1



7. lähtö: 1, 3, 9



2x1x4x3x3x3x3 = 648 riviä – 32,40 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 27.5. noin kello 19.15 Toto76 ajetaan lähdöissä 5-11.



HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli kolme oikein.



Tommi Linna