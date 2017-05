Päivän lehti 27.5.2017

Perjantain tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Jääkiekko NHL: Itälohkon loppuottelu 7/7:



Pittsburgh–Ottawa je. 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)



Pittsburgh eteni Stanley cupin finaaleihin voitoin 4–3.



Koripallo NBA: Pudotuspelit, itälohkon 5. loppuottelu (neljällä voitolla NBA-finaaleihin):



Boston–Cleveland 102–135 (27–43, 30–32, 17–34, 28–26)



Cleveland NBA-finaaleihin voitoin 4–1. Finaalipari: Golden State–Cleveland.



Espanjan ACB-liiga: Puolivälierien 2. ottelut, kahdella voitolla jatkoon:



Barcelona–Valencia 91–79 (49–32). B: Petteri Koponen 3/1/3 syöttöä. Voitot 1–1.



Gran Canaria–Baskonia 94–79 (49–32). G: Sasu Salin 8/2/1 syöttö.



Lentopallo Karlovy Vary, Tshekki: Miesten MM-karsintaturnaus, 3. päivä:



Lohko F: Ruotsi–Suomi 0–3 (14–25, 19–25, 21–25), Pohjois-Irlanti–Kypros 0–3 (20–25, 16–25, 22–25). Espanja–Tshekki myöh.



Pesäpallo Miesten Superpesis: Kitee–Hyvinkää 1–0 (1–1, 8–3), Vimpeli–Imatra 2–0 (5–1, 11–6).



Pyöräily Piancavallo: Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



19. etappi, San Candido/Innichen–Piancavallo, 191 km: 1) Mikel Landa Espanja 4.53.00, 2) Rui Costa Portugali jäljessä 1.49 minuuttia, 3) Pierre Rolland Ranska –1.54, 4) Pello Bilbao Espanja –2.12, 5) Sebastian Henao Kolumbia –3.06.



Kokonaiskilpailun tilanne 19/21 etapin jälkeen: 1) Nairo Quintana Kolumbia 85.02.40, 2) Tom Dumoulin Hollanti jäljessä 38 sekuntia, 3) Vincenzo Nibali Italia –43. Ympäriajo päättyy sunnuntaina Milanoon.



Rahapelejä Eurojackpot 21/17



Päänumerot (26.5.): 3, 11, 13, 15, 23. Tähtinumerot: 1, 9.



Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 50 270 035,20 e, 5+1 oikein 228 137,00 e, 5 oikein 15 233,30 e, 4+2 oikein 5 525,80 e, 4+1 oikein 177,60 e, 4 oikein 64,80 e, 3+2 oikein 54,20 e, 2+2 oikein 23,00 e, 3+1 oikein 14,90 e, 3 oikein 11,20 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 7,80 e.



Keno 21/17



Päiväarvonta (26.5.): 1, 6, 7, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 39, 42, 43, 50, 51, 53, 55, 59, 63, 67. Kunkkunumero: 39.



Ilta-arvonta (26.5.): 3, 5, 9, 13, 15, 18, 22, 26, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 51, 56, 62. Kunkkunumero: 22.



Myöhäisarvonta (26.5.): 2, 3, 4, 10, 13, 21, 22, 32, 36, 39, 41, 42, 45, 50, 56, 58, 60, 61, 63, 68. Kunkkunumero: 41.



Perjantai-Jokeri 21/17



(26. 5.): 1 7 3 2 7 4 3.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Tv-urheilua Yle TV2



12.15 ja 15.15 Suunnistuksen mc: Keskimatkat, Lohja



21.00 Lentopallon MM-karsinta: Suomi-Espanja



Nelonen



15.00 Veikkausliiga: Futiskierros



Ruutu+ Urheilu 1



15.30 Vaahteraliiga: Huskies-Crocodiles



03.30 NBA Playoffs: Cleveland-Boston 6/7 (tarv.)



Ruutu+ Urheilu 2



16.00 Superpesis: Sotkamo-Seinäjoki



C More Max



12.00 F1: Vapaat harj., Monaco



15.00 F1: Aika-ajot, Monaco



17.10 F2: Monaco



19.20 Ravit: Toto 76, Vieremä



23.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Eugene



C More Sport 1



15.30 Tennis: ATP 250, Lyon



20.00 PGA Tour: Dean & DeLuca Invitational



Eurosport 1



12.15 FIA WTCC: Nürburgring



14.45 Pyöräily: Giro d’Italia



Eurosport 2



11.00 Jalkapallon U20 MM: Portugali-Iran



14.00 Jalkapallon U20 MM: Japani-Italia



16.00 Tennis: ATP 250, Geneve



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



19.30 FA Cup -finaali: Arsenal-Chelsea



Viasat Urheilu



17.00 Skotlannin cup -finaali: Celtic-Aberdeen



21.00 Saksan cup -finaali: Frankfurt-Dortmund



Viasat Sport



19.00 Serie A: Atalanta-Chievo



Viasat Golf



14.30 European Tour: BMW PGA Championship



22.00 LPGA Tour: Volvik Championship



Motorsport TV



14.45 Formula V8 3.5: Jerez