Päivän lehti 27.8.2017

Hallitus tasapainoilee veroratkaisuissaan

KALEVA kirjoittaa hallituksen ensi viikon budjettiriihestä.



”Hallitus on luvannut, että kansalaisten ansiotuloverotus ei kiristy. Kilpailukykysopimus kuitenkin nostaa palkansaajien maksurasitetta. Hallituspuolueiden keskuudessa on erimielisyyttä, onko lisä­rasitus jo korvattu palkansaajille vai ei.”



”Keskusta pitää kiinni siitä, että solidaarisuusveron alarajan alentaminen jatkuu. Keskustassa halutaan, että myös hyvätuloiset osallistuvat talkoisiin nykymalliin ja että mahdollinen veronalennus kohdistettaisiin pieni- ja keskituloisille.”



”Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) etsii mahdollisille tuloveronkevennyksille rakoa välillisen verotuksen suunnalta erityisesti haittaveroista.”



”Polttoaineveron rinnastaminen haittaveroihin närästää kuitenkin erityisesti siellä, missä autoilu on työn ja vapaa-ajan kannalta välttämätöntä. Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmässä sähkö- ja bensaveron korotuksia vastustetaan.”



”Ansiotulojen progressiivinen verotus tasaa tehokkaasti tuloeroja. Alennukset tuloveroasteikon alkupäässä hyödyttäi­sivät niitä, jotka maksavat vähemmän veroja. Välillinen verotus puolestaan on tasaverotusta, josta kovimman hinnan maksavat kaikkein pienituloisimmat.”



”Suoran ja välillisen verotuksen tasapaino on herkkä mekanismi, jota syksyn työehtosopimusneuvottelut ravisuttavat.”