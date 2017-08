Päivän lehti 27.8.2017

Hurrikaani Harvey laantui, mutta seuraavaksi uhkaavat tulvat – Ainakin yksi ihminen on kuollut myrskyn vuoksi

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. elokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/901259509632573440

rannikolle varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa iskenyt hurrikaani Harvey aiheutti päivän mittaan tuntuvia vahinkoja. Rannikolla saapuessaan hurrikaani oli osavaltion voimakkain yli 50 vuoteen, mutta alkuiltaan mennessä tuulen voimakkuus laantui merkittävästi.Enimmillään Harveyn tuulet puhalsivat yli 200 kilometriä tunnissa, kertoi Yhdysvaltain kansallinen hirmumyrskykeskus. Rannikolle saapuessaan hurrikaani kuului Saffirin–Simpsonin asteikon toiseksi korkeimpaan eli neljänteen kategoriaan.Alkuiltaan mennessä tuulen nopeus laski alle 112 kilometriin tunnissa. Harvey menetti hurrikaaniluokituksen, ja se luokiteltiin trooppiseksi myrskyksi.Lauantai-iltana Suomen aikaa paikalliset viranomaiset raportoivat uutistoimisto AFP:n mukaan varmistaneensa ensimmäisen myrskyyn liittyvän kuolemantapauksen. Surmansa saanut oli jäänyt myrskyn aikana tulen saartamaksi asuntoonsa, viranomaiset kertoivat.Lisäksi ainakin kymmenkunta ihmistä on viranomaisten mukaan saanut lieviä vammoja.vuoksi sadattuhannet asukkaat olivat ilman sähköjä. Myrskyn reitille osuneissa kaupungeissa tuulet aiheuttivat tuntuvia tuhoja, mutta vahinkojen täysi laajuus ei vielä ole tiedossa.Myrskyä seuraavat voimakkaat sateet, ja viranomaiset varoittivat asukkaita tulvista. Paikoin vuorokauden sademäärä voi nousta jopa metriin.”Näin voimakas sade aiheuttaa katastrofaalisia ja hengenvaarallisia tulvia”, kansallinen hirmumyrskykeskus totesi tiedotteessaan.Jo perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump julisti alueelle hätätilan ja lupasi liittovaltion apua.Myrskyalueelle lähetettiin yli tuhat kansalliskaartilaista, joiden oli tarkoitus auttaa muun muassa ihmisten evakuoinneissa.

