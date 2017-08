Päivän lehti 27.8.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Autourheilu Spa, Belgia: Formula ykkösten MM-sarjan kilpailu 12/20, Belgian gp:



Aika-ajot: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.42,553, 2. Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.42,795, 3. Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –1.43,094, 4. Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –1.43,270, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull 1.43,380, 6) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull 1.43,863,



Jalkapallo Veikkausliiga:



Ilves–HIFK 2–1 (1–1)



FC Lahti–PS Kemi 0–1 (0–0)



RoPS–Inter 4–2 (1–1)



SJK–JJK 0–4 (0–0)



Seuraavat ottelut: 27.8. IFK Mariehamn–VPS, HJK–KuPS,



Englannin Valioliiga:



Bournemouth–Manchester C 1–2, Crystal P–Swansea 0–2, Huddersfield–Southampton 0–0, Newcastle–West Ham 3–0, Watford–Brighton 0–0, Manchester U–Leicester 2–0.



Espanjan liiga: Alaves–Barcelona 0–2.



Jääkiekko KHL:



Sibir Novosibirsk–Severstal Tsherepovets 2–1 (0–0, 1–1, 1–0), Avangard Omsk–Torpedo Nizhni Novgorod ja. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0), Barys Astana–Riian Dinamo 3–5 (0–3, 1–1, 2–1), Jugra Hanti-Mansijsk–Moskovan Spartak 2–6 (0–2, 1–1, 1–3) Spartak: Ville Lajunen 0+1



Salavat Julajev Ufa–Amur Habarovsk 4–5 (0–2, 2–1, 2–2)



S: Joonas Kemppainen 1+0, Teemu Hartikainen 0+1



A: Juha Metsola 36/40 torjuntaa



Ak Bars Kazan–Admiral Vladivostok 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)



Neftehimik Nizhnekamsk–Red Star Kunlun 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)



Red Star: Tomi Karhunen 30/32 torjuntaa



Lahti: Alle 20-v. miesten maajoukkueturnaus, 3. päivä:



Suomi–Ruotsi 6–1 (0–1, 3–0, 3–0)



Venäjä–Tshekki ja. 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 1–0)



Tranås, Ruotsi:



Naisten neljän maan turnaus, 2. päivä:



Ruotsi–Suomi 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)



Suomi: Michelle Karvinen 1+2, Riikka Välilä 1+1, Jenni Hiirikoski 1+0, Susanna Tapani 1+0, Saila Saari 0+1, maalivahti Meeri Räisänen 16/16 torjuntaa.



Lentopallo Gdansk/Szczecin/Krakova/Katowice, Puola: Miesten EM-kilpailut, alkulohkot:



Lohko A: Viro–Serbia 2–3 (23–25, 25–16, 20–25, 12–15), Suomi–Puola myöh.



Lohko B (perjantaina): Tshekki–Slovakia 3–1 (25–19, 28–30, 25–16, 25–17), Saksa–Italia 3–2 (25–22, 21–25, 19–25, 25–19, 15–8).



Lohko C: Venäjä–Slovenia, Bulgaria–Espanja myöh.



Lohko D (perjantaina): Turkki–Hollanti 3–1 (25–19, 25–22, 21–25, 25–22), Belgia–Ranska 3–2 (25–22, 23–25, 25–21, 23–25, 15–12).



Melonta Racice, Tshekki: Ratamelonnan MM-kisat, 4. päivän suomalaistuloksia:



Kajakkikaksikot:



1000 m, B-finaali: 1) Oleg Sinjavin/Maksim Spesivtsev Venäjä 3.12,677,... 9) Jeremy Hakala/Miika Nykänen Suomi 3.20,577. Hakalan ja Nykäsen loppusijoitus 18:s.



Kajakkiyksiköt:



200 m, välierä 1: 1) Marko Dragosavljevic Serbia 35,205,... 6) Niklas Vettanen Suomi 36,161. Vettanen sunnuntain C-finaaliin.



Pesäpallo Naisten Superpesis:



1. välierät, kolmella voitolla loppuotteluun:



Tampere–Kempele 2–0 (2–0, 4–1)



Lapua–Pori 2–0 (4–2, 4–1)



Pyöräsuunnistus Vilna, Liettua: MM-kilpailut:



Sprintti:



Naiset: 1) Marika Hara Suomi 24.35, 2) Emily Benham Britannia 25.33, 3) Olga Vinogradova Shipilova Venäjä 25.55, 4) Antonia Haga Suomi 26.04.



Miehet: 1) Grigori Medvedev Venäjä 22.58, 2) Jussi Laurila Suomi 23.58, 3) Lauri Malsroos Viro 24.05.



Pyöräily Xorret de Cati: Espanjan ympäriajo, Vuelta:



8. etappi, Hellin–Xorret de Cati, 199,5 km: 1) Julian Alaphilippe Ranska 4.37.55, 2) Jan Polanc Slovenia jäljessä 2 sekuntia, 3) Rafal Majka Puola sama aika.



Kokonaistilanne 8/21 etapin jälkeen: 1) Chris Froome Britannia 32.26.13, 2) Esteban Chaves Kolumbia –28, 3) Nicolas Roche Irlanti –41, 4) Vincenzo Nibali Italia –53.



Raviurheilu Jyväskylä:



4. lähtö, DUO-1, lv 2140 m: 1) Rocknroll Kronos/Santtu Raitala 15,7a (11,59), 2) Red Guy User 15,7a (7,29).3) Exotic Linda 15,8a (4,67).4) Raipe Kronos 15,8a (14,03).poissa: 5. Toto (3-7-11): 11,59 3,45-3,33-2,82 67,02.



5. lähtö, DUO-2, lv 2140 m Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta: 1) Rödberg/Pekka Vehviläinen 16,4a (27,89), 2) Newyorker Li 16,4a (17,29).3) Hope Of Nazareth 16,7a x (12,13).4) Mark More 16,8a (6,02). Toto (10-1-5): 27,89 5,63-2,93-3,59 79,86. Päivän Duo: 3-10, kerroin: 655,71.



6. lähtö, Toto76-1, sh 2640 m: 1) Saaga S/Matti Nisonen 25,2 (2,17), 2) Virin Camilla 25,6 (7,14).3) Akaasia 25,6 (3,41).4) Carmela 25,7 (10,73). Toto (7-1-8): 2,17 1,18-1,42-1,46 4,66.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 1640 m Kultadivisioonakarsinta: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 12,7a (5,05), 2) Jontte Boy 12,7a (12,25).3) Seabiscuit 12,9a (2,01).4) Attack Diablo 13,0a (65,06). Toto (3-1-5): 5,05 1,46-1,86-1,31 11,91. Troikka: 54,87.



8. lähtö, Toto76-3, sh 2140 m Nousija- vs. Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) Ekosan/Terho Rautiainen 25,3 (3,9), 2) Mysteerio 25,6 (8,2).3) Sävel-Taika 25,6 (26,61).4) Koivun Tähti 26,7 (31,15). Toto (15-14-16): 3,90 1,85-3,64-3,77 16,61.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 2140 m Hopeadivisioona: 1) Zeus Kemp/Hannu Torvinen 13,3a (9,68), 2) Madrid 13,3a (1,56).3) Tir Du Caux 13,3a (31,05).4) Ida's Owen 13,7a (14,01). Toto (9-3-2): 9,68 1,75-1,25-3,21 4,09. Toto4 voitto-osuus: 17,40.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2140 m Keskisuomalainen Derby -finaali: 1) Humiro/Janne Haapiainen 24,4a (165,51), 2) Ellin Sisu 24,4a (2,2).3) Lumi-Masi 24,4a (25,54).4) Callex 25,0a (4,59).poissa: 8, 11. Toto (12-2-5): 165,51 6,01-1,58-2,79 164,86. Toto4 voitto-osuus: 2639,60. Troikka: 4267,18.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2140 m: 1) Baby Field/Jani Ruotsalainen 16,0a (26,63), 2) Naomi Wibb 16,0a (13,69).3) Västerbo Purse 16,1a (20,0).4) Diesel Devoted 16,1a (33,55). Toto (5-9-11): 26,63 4,05-3,41-3,65 94,56. Toto4 voitto-osuus: 39594,60.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2640 m Haastajadivisioona -vs. Pronssidivisioonakarsinta: 1) Sue's Photo /Mika Forss 15,2 (4,27), 2) Ali Baba Rajmar 16,2 (6,77).3) Royal Andy 16,3 (37,9).4) Tropical Beach 16,5 (37,57). Toto (15-7-1): 4,27 2,87-4,24-10,79 19,66. Toto4 voitto-osuus: 235,60. Troikka: 710,02. Päivän Duo: 5-15, kerroin: 95,37.



Toto4 pelivaihto 60914,80 e, voitto-osuus 39594,60 e



Toto76 pelivaihto 317725,40 e, voitto-osuus 1408,80 e



Pelivaihto 712480,20 e,



Suunnistus Cesis, Latvia: Maailmancup, viestit:



Naiset: 1) Sveitsi 1.43.35, 2) Ruotsi 1.43.36, 3) Suomi 3-joukkue 1.45.25 (Kirsi Nurmi, Miia Niittynen, Anna Haataja), Mc-tuloksiin vain yksi joukkue/maa. Suomi 2-joukkue 1.49.24 (Sofia Haajanen, Saila Kinni, Sari Anttonen), Suomi 1-joukkue 1.49.46 (Merja Rantanen, Marika Teini, Venla Harju).



Miehet: 1) Ruotsi 2.06.21, 2) Sveitsi 2.07.29, 3) Venäjä 2.07.52, 7) Suomi 2-joukkue 2.12.52 (Aleksi Niemi, Aaro Asikainen, Olli Ojanaho). Mc-tuloksiin vain yksi joukkue/maa. Suomi 1-joukkue 2.13.07 (Aleksi Anttolainen, Olli-Markus Taivainen, Fredric Portin), Suomi 3-joukkue 2.20.26 (Otto Simosas, Einari Heinaro, Elias Kuukka).



Tv-urheilua Yle TV2



16.00 Suunnistuksen mc: Latvia



18.10 Esteratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 2



15.30 Vaahteraliiga: Roosters-Butchers, välierä



MTV3



22.30 F1: Osakilpailu, Spa (kooste)



C More Max



10.00 GP3: Spa



11.15 F2: Spa



15.00 F1: Osakilpailu, Spa



19.00 CHL: Wolfsburg-Tappara



C More Sport 1



14.40, 16.00 ja 17.30 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Silverstone



19.00 CHL: JYP-Vienna Capitals



C More Sport 2



18.00 Yleisurheilu: IAAF World Challenge, Berliini



20.00 PGA Tour: The Northern Trust



C More Golf



15.20 PGA Tour: The Northern Trust



01.00 The PGA Champions Tour: Boeing Classic



03.00 Web.com Tour: Portland Open



Eurosport 1



10.00 Universiadit: Uimahypyt



12.25 Porsche Supercup: Spa



13.15 Pyöräily: Tour de l’Avenir



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 9. etappi



23.30 MLS: Montreal-Toronto



02.00 MLS: LA Galaxy-San Jose



Eurosport 2



15.15 Blancpain GT: Budapest



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



19.15 La Liga: Eibar-Athletic



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.15 La Liga: Getafe-Sevilla



23.15 La Liga: Real Madrid-Valencia



Viasat Urheilu



15.30 Valioliiga: West Bromwich-Stoke



18.00 Valioliiga: Liverpool-Arsenal



20.00 NFL Preseason: Tennessee-Chicago



23.30 NFL Preseason: Washington-Cincinnati



03.00 NFL Preseason: Minnesota-San Francisco



Viasat Fotboll



21.45 Serie A: Napoli-Atalanta



Viasat Sport



19.15 La Liga: Espanyol-Leganés



21.45 Serie A: Milan-Cagliari



Viasat Jääkiekko HD



12.00 World Series of Darts: Perth



17.00 KHL: Lokomotiv-Jokerit



Viasat Golf



13.30 European Tour: Made in Denmark



21.00 LPGA Tour: Canadian Women’s Open



Rahapelejä Keno 34/17



Päiväarvonta (26.8.): 4, 7, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 30, 36, 38, 39, 40, 47, 48, 54, 55, 62, 64, 66, Kunkkunumero: 14



Ilta-arvonta (26.8.): 1, 7, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 37, 38, 41, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 65, 66, Kunkkunumero: 1



Lauantai-Jokeri 34/17



Jokerinumero: 4 7 1 9 7 4 3



Lotto 34/17



Oikeat numerot: 7, 8, 24, 29, 35, 37, 38



Lisänumero: 31, Tuplausnumero: 24