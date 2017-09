Päivän lehti 27.9.2017

Nopeat työnhakijat etusijalle työpaikkoja täytettäessä

Ilmassa on nyt merkkejä työmarkkinoiden elpymisestä. Työttömien työllistyminen tapahtuu silti luvattoman hitaasti. Suurin syy on se, että tavanomaisenkin työpaikan hakuaika on usein ­jopa neljä viikkoa. Tämä tietysti on tuottoisaa rekrytointiyrityksille.



Vaikka työpaikkailmoituksessa on toivottu työn pikaista aloittamista, kiire häviää, kun työnantajat alkavat käsitellä hakemuksia.



Optimistinen hakija suunnittelee elämäänsä tulevien työmahdollisuuksien ehdoilla ja usein opiskeleekin tätä uutta alaa. Samaan aikaan työttömän tulisi keskittyä ­ainakin neljän muun työpaikan hakuprosesseihin ollakseen tehokas työnhakija.



Hakuaikana ei uskalleta ­ottaa vastaan edes väliaikaista työtä, sillä sekin vaatii sitoutumista. Toivonkin, että hakuprosesseissa suosittaisiin nopeita hakijoita. Nopeushan yleensä mainitaan päävalttina työpaikkailmoituksissa!



Työttömyyskuopassa