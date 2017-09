Päivän lehti 27.9.2017

Toisin kuin muissa kielissä, suomessa ei ole sukuja

Mikä kumma meitä suomalaisia vaivaa, kun pyrimme kaikin keinoin osoittamaan huonommuuttamme? Nyt meidän kielemmekin on sukupuolittunutta. Tähän asti olemme maailmalla ylpeinä kertoneet, että näin ei ole.



Kysymys ei ole pelkästään hän-pronominista. Toisin kuin useissa muissa kielissä, suomen kielessä ei muutoinkaan ole sukuja.



Se, että joissakin ammatti­nimikkeissä esiintyy mies-pääte, ei ole kielen ominaisuus. Kielen ominaisuus on se, jos samasta tehtävästä käytetään erilaista kielimuotoa riippuen asianomaisen sukupuolesta. Suomeksi ”opettaja” on mies tai nainen. Ruotsiksi ”lärare” on miesopettaja ja ”lärarinna” naisopettaja.



Aikoinaan tätä erottelua ­yritettiin tuoda myös suomen kieleen, mutta menestyksettä. Oli jonkin aikaa sopivaa sanoa ”opettajatar”, kun tarkoitettiin naisopettajaa. Silloin varmaankin paheksuttiin suomen kielen köyhyyttä, kun sillä ei voinut luontevasti eritellä edes sukupuolia.



Jussi Vuorinen



Helsinki