Vaarallinen vaihtoehto voitti Saksan vaaleissa

Savon Sanomat

Hufvudstadsbladetin

Lapin Kansa

Hämeen Sanomat

kirjoittaa sunnuntain liittopäivä­vaalien tuloksen osoittavan, ettei Saksakaan ole immuuni äärioikeiston nousulle.”Äärioikeistolaisen AfD-puolueen äänivyöry Saksan vaaleissa oli odotettavissa osana populismin yleiseurooppalaista kasvua. AfD:n nousu kolmanneksi ­suu­rimmaksi puolueeksi herättää kuitenkin kauhunväristyksiä, kun otetaan huo­mioon ­Saksan historia kuluneen vuosi­sadan ajalta.”mukaan Sak­sassa voitti vaarallinen vaihtoehto.”AfD:n läpimurto Saksan valtakunnanpolitiikassa on terveellinen muistutus siitä, ettei nationalistien ja oikeistopopulistien aiheuttama uhka ole suinkaan ohi Euroopassa.”toteaa, että Saksan parlamentissa nähdään nyt avoimesti uusnatseja kannattavia kansanedustajia.”Tämä on ennenkuulumatonta maassa, joka on joutunut tekemään tiliä natsien tekemisistä jo reilun 70 vuoden ajan.”tulkitsee, että vaali­tulos on seurausta liittokansleri Angela Merkelin politiikasta.”Oppi on kuristavan kova. Turvapaikkapolitiikassa ei voi sortua uudelleen yhtä sokeaan sinisilmäisyyteen.”