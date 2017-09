Päivän lehti 27.9.2017

Tuloksia, rahapelejä ja keskiviikon tv-urheilutärpit

Jääkiekko

Koripallo

Raviurheilu

Rahapelejä

Tv-urheilua

HIFK–Ässät 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)1. erä: 18.45 Maksim Matushkin (Niklas Appelgren–Sami Lähteenmäki) 0–1 yv.2. erä: 21.11 Joonas Rask (Erik Thorell) 1–1, 39.45 Thorell (Ryan O'Connor–Teemu Eronen) 2–1 yv.3. erä: 44.36 O'Connor (Eronen–Thorell) 3–1 yv, 59.24 Eronen (Rask) 4–1 tm.Rangaistukset yhteensä: HIFK 5x2 min, Ässät 7x2 min ja Varttinen 10 min ja Blood 5+20 min.Yleisöä: 5672.HPK–Pelicans 1–3 (1–1, 0–0, 0–2)1. erä: 3.00 Borna Rendulic 0–1, 18.58 Victor Backman 1–1.Rangaistukset: 0.28 Jordan Rowley P 2 min, 6.05 Stefan Lassen P 2 min, 9.12 Jesper Lindgren H 2 min.2. erä: maaliton.Rangaistukset: 34.01 Oula Palve H 2 min, 36.07 Rowley 2 min.3. erä: 40.36 Antti Tyrväinen (Aleksi Rekonen) 1–2, 46.29 Rendulic (Rowley–Lassen) 1–3.Rangaistukset: 55.00 Taavi Vartiainen P 2 min, 55.56 Joukkuerangaistus H 2 min, 59.13 Lassen 2 min.Rangaistukset yhteensä: HPK 3x2 min, Pelicans 5x2 min.Maalivahtien torjunnat: Emil Larmi H 13+12+4=29 (poissa 56.35–60.00), Joona Voutilainen P 12+9+5=26.Päätuomarit: Antti Boman–Jari Leppäalho.Yleisöä: 3129.Ilves–KooKoo 4–3 (2–1, 1–0, 1–2)1. erä: 8.17 Arttu Ruotsalainen (Eemeli Suomi–Jarkko Parikka) 1–0, 11.34 Jake Newton (Toni Kähkönen–Patrick Bjorkstrand) 1–1 yv, 14.27 Ruotsalainen (Juho Liuksiala–Suomi) 2–1.Rangaistukset: 4.46 Siim Liivik K 2 min, 10.15 Valtteri Viljanen I 2 min.2. erä: 35.29 Teemu Rautiainen (Tapio Laakso–Sami Sandell) 3–1.Rangaistukset: 22.54 Emil Kristiansen K 2 min.3. erä: 41.57 Arttu Pelli (Mikko Virtanen) 3–2, 44.42 Mikael Kuronen (Otto Koivula–Viljanen) 4–2, 58.10 Bjorkstrand (Michael Keränen) 4–3 im.Rangaistukset: 46.38 Joukkuerangaistus K 2 min, 50.16 Ville Järvinen K 2 min.Rangaistukset yhteensä: Ilves 1x2 min, KooKoo 4x2 min.Maalivahtien torjunnat: Antti Lehtonen I 9+12+3=24, Juha Järvenpää K 10+10+19=39 (poissa 56.26–58.10, 58.16–60.00).Päätuomarit: Mikko Kaukokari–Jukka-Pekka Koistinen.Yleisöä: 3702.KalPa–Jukurit 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)1. erä: maaliton.Rangaistukset: 14.23 Keni Karalahti J 2 min, 19.42 Otto Leskinen K 2 min.2. erä: maaliton.Rangaistukset: 32.04 Mikael Seppälä K 2 min, 35.39 Karalahti 2 min.3. erä: 55.33 Santeri Lukka (Balazs Sebok–Juuso Riikola) 1–0.Rangaistukset: 44.04 Henrik Koivisto J 2 min, 52.58 Eetu Luostarinen K 2+10 min.Rangaistukset yhteensä: KalPa 3x2 min ja Luostarinen 10 min, Jukurit 3x2 min.Maalivahtien torjunnat: Denis Godla K 12+6+8=26, Juhana Aho J 8+11+5= 24 (poissa 58.34–60.00).Päätuomarit: Jussi Leppänen–Jouni Saukkonen.Yleisöä: 2568.Sport–SaiPa ja. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)1. erä: maaliton.Rangaistukset: 4.13 Markus Kojo Sa 2 min, 9.34 Antti Kalapudas Sp 2 min, 14.59 Roy Radke Sa 2 min, 19.28 Tommi Tikka Sp 2 min.2. erä: maaliton.Rangaistukset: 27.40 Joukkuerangaistus Sp 2 min, 30.59 Joonas Komulainen Sp 2 min.3. erä: 50.40 Markus Nenonen (Tikka) 1–0, 59.10 Lasse Lappalainen (Topi Nättinen) 1–1 im.Rangaistukset: 47.17 David Goodwin Sa 2 min, 56.37 Robin Salo Sp 2 min.Jatkoaika: 63.30 Joni Tuulola (Michael Parks–Ville Viitaluoma) 2–1 yv2.Rangaistukset: 62.02 Radke 2 min, 62.34 Ahti Oksanen Sa 2 min.Rangaistukset yhteensä: Sport 5x2 min, SaiPa 5x2 min.Maalivahtien torjunnat: Mika Järvinen Sp 9+12+4+0=25, Frans Tuohimaa Sa 8+8+7+1=24 (poissa 58.00–58.19, 58.44–59.10).Päätuomarit: Jari-Pekka Pajula–Kristian Vikman.Yleisöä: 2432.Seuraavat ottelut: 27.9. Tappara–Lukko, 28.9. Kärpät–SaiPa, Lukko–Pelicans, JYP–Ilves, TPS–HPK, 29.9. Tappara–HIFK, KooKoo–Ässät, KalPa–Sport.Pistepörssin kärki:1) Eric Perrin TPS, 8 ottelua, 5 maalia+5 syöttöä=10 pistettä, 2 rangaistusminuuttia, 2) Tomi Kallio TPS, 8, 4+6=10, 6, 3) Juuso Puustinen JYP, 8, 7+2=9, 14, 4) Charles Bertrand Kärpät, 8, 6+3=9, 2, 5) Antti Suomela JYP, 8, 3+6=9, 0, 6) Julius Junttila Kärpät, 8, 1+8=9, 0, 7) Jasper Lindsten TPS, 8, 4+4=8, 2, 8) Iikka Kangasniemi Pelicans, 8, 4+4=8, 2, 9) Michael Parks Sport, 8, 3+5=8, 6, 10) Teemu Eronen HIFK, 9, 3+5=8, 4,harjoitusotteluita:Ottawa–New Jersey 1–8 (0–5, 1–2, 0–1)Boston–Chicago 4–2 (3–1, 0–1, 1–0)New York Islanders–New Jersey 3–0New York Rangers–Philadelphia ja. 3–2Detroit–Pittsburgh 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)P: Olli Määttä 0+1.Toronto–Montreal 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)T: Leo Komarov 0+1.Winnipeg–Calgary 5–2 (2–2, 2–0, 1–0)W: Patrik Laine 2+3.Dallas–Colorado 2–4 (1–1, 0–2, 1–1)D: Julius Honka 1+0, C: Mikko Rantanen 1+1.Edmonton–Carolina 2–6 (1–2, 1–2, 0–2)E: Jussi Jokinen 0+1, C: Teuvo Teräväinen 2+0, Janne Kuokkanen 1+2.Arizona–Anaheim 4–6 (2–0, 2–3, 0–3)Spartak–Amur 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)M: Ville Lajunen 0+1, A: Juha Metsola 29/33 torjuntaa.Traktor–Salavat 3–2 (0–1, 2–1, 1–0). U: Teemu Hartikainen 1+1, Joonas Kemppainen 1+0. Avtomobilist–Neftehimik vl. 4–3. Metallurg Mg–Ak Bars 1–2Miesten Korisliigan avausottelu:Espoo United–Korihait 92–69 (45–27)Espoo United: Omar Calhoun 27/2, Samuel Haanpää 22/10/5 riistoa, Okko Järvi 16/5, Jouko Järvinen 8/5, Darious Moten 7/5, Lauri Toivonen 6/2, Ville Wuorenjuuri 2/0, Topi Halme 2/1, Tuomas Ebeling 2/3.4. lähtö, Toto5-1, lv 2600 m Medilaser Kriterium-karsinta: 1) Le Gros Bill/Antti Teivainen 14,4a (2,36), 2) Easy On The Eye 14,4a (7,2).3) Callela Lisbeth 14,5a (2,74).4) Surprise Leader 14,8a (18,46).poissa: 3, 6. Toto (1-9-7): 2,36 1,20-1,33-1,21 4,95. Toto5 voitto-osuus: 1,30.5. lähtö, Toto5-2, lv 2600 m Medilaser Kriterium-karsinta: 1) Ewa Cates*/Jorma Kontio 15,0a (2,22), 2) Cameron Evo 15,1a (2,69).3) Volume Ace 15,2a (27,31).4) Stonecapes Questor 15,5a (66,0). Toto (7-8-2): 2,22 1,29-1,32-2,39 2,77. Toto5 voitto-osuus: 2,50.6. lähtö, Toto5-3 DUO-1, lv 2600 m Medilaser Kriterium-karsinta: 1) Piece Of Rock/Juha Utala 14,2a (10,5), 2) Run For Royalty 14,4a (3,24).3) BWT Caesar 14,6a (29,06).4) Twist Of Fate 14,7a (1,99). Toto (3-7-5): 10,50 2,47-1,59-3,57 8,72. Toto5 voitto-osuus: 10,00.7. lähtö, Toto5-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2600 m Medilaser Kriterium-karsinta: 1) Builder's Caviar/Jorma Kontio 13,9a (11,58), 2) Hotshot Luca 14,0a (1,3).3) Nefertiti Frido 14,7a (6,74).4) Lily's Star 14,9a (50,49).poissa: 7. Toto (9-11-5): 11,58 1,49-1,05-1,28 6,01. Toto5 voitto-osuus: 328,40. Troikka: 139,81. Päivän Duo: 3-9, kerroin: 182,58.8. lähtö, Toto5-5, lv 2600 m Medilaser Kriterium-karsinta: 1) Gloria Web*/Jorma Kontio 14,3a (1,39), 2) An-Maria 14,9a (32,13).3) Vixpress Li 15,1a x (6,89).4) Club Nord Elit 15,2a (6,74).poissa: 8. Toto (5-9-6): 1,39 1,12-2,29-1,65 10,54. Toto5 voitto-osuus: 369,70.9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Spanish Rose*/Hannu Hietanen 14,9a (34,59), 2) Kiss My Turku 14,9a (6,3).3) Papa Corleone 15,0a (2,61).4) Haraldinho Zon 15,0a (13,49).poissa: 1. Toto (11-2-3): 34,59 4,89-2,11-1,59 44,42. Troikka: 562,23.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Gilda Ale/Jarmo Saarela 14,8a (16,21), 2) Rapid Leader 14,8a (3,42).3) Grove's Harley 15,0a (11,33).4) Expanse's Hope 15,3a (62,71). Toto (8-5-11): 16,21 3,10-1,64-2,93 25,63.11. lähtö, sh 2100 m Teivon Finn-Tack valmentajaliiga: 1) Taiga Tuulia/Hannu Hietanen 27,1 x (16,22), 2) Ruskatar 27,2 (4,1).3) Pappan Paras 26,5 (5,35).4) Komento 27,3 (4,98). Toto (2-4-8): 16,22 1,84-1,33-1,55 17,35.Toto5 pelivaihto 104107,90 e, voitto-osuus 369,70 ePelivaihto 356540,00 e, yleisöä 1271Tiistai 26. 9.Päiväarvonta: 2, 5, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 57, 65, 66. Kunkkunumero: 65Ilta-arvonta: 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 34, 38, 40, 43, 51, 58, 67, 68. Kunkkunumero: 6818.30 Liiga: Tappara-Lukko19.00 Ravit: Toto65, Vermo19.00 Mestarien liiga: Qarabag-Roma21.45 Mestarien liiga: PSG-Bayern21.45 Mestarien liiga: Atlético-Chelsea21.45 Mestarien liiga: Juventus-Olympiakos21.45 Mestarien liiga: Anderlecht-Celtic15.30 KHL: Sibir-SKA Pietari04.00 LPGA Tour: New Zealand Women’s Open