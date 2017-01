Valtio säästää nyt siirtämällä palveluita nettiin, ja digijohtaja Nina Nissilän työnä on tehdä niistä ymmärrettäviä

Päivän lehti 28.1.2017

Nina Nissilän työllä on kunnianhimoinen tavoite: että valtion kanssa asioivan kansalaisen ei enää tulevaisuudessa tarvitse tuskailla kankeiden nettilomakkeiden parissa tai juosta palvelutiskiltä toiselle.



Nissilä on digijohtaja, jonka työtä on muokata julkishallinnon sähköisiä palveluita tavallisen kansalaisen kielelle.



Valtiokonttorin digitalisaation tukiyksikkö perustettiin syksyllä, ja Nissilä aloitti työssään joulukuun alussa. Oli käynyt ilmi, että tukea tarvitaan.



Valtio haluaa digitalisoida omat työvaiheensa, ettei lippuja ja lappuja tarvitse lähetellä virastosta toiseen. Valtio hakee tehokkuutta ja säästöjä. Esimerkiksi Kela ja verohallinto käyttävät paperipostiin lähes 25 miljoonaa euroa vuosittain.



Valtionhallinto sähköistää myös kansalaispalvelujaan. Suomi.fi-palvelusivustoa kehitetään ja sähköinen postilaatikko on tulossa kaikille kansalaisille ensi vuonna. Siitä tulee pääasiallinen viestintäkanava kansalaisten ja valtion välille.



Tämän vuoksi palkattiin Nissilä.



”Meidän pointti on tarkastella digitalisaatiota asiakasnäkökulmasta, ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tarpeista. Katsotaan ulkoa sisäänpäin.”



Eli kun viranomaispalvelut siirtyvät verkkoon, Nissilän yksikkö auttaa tekemään niistä näppäriä käyttää. Hän puhuu ”hyvästä asiakaskokemuksesta”.



”Se on sitä, että käytetään kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Miten painikkeet on sijoitettu sivuille, minkä kokoisia ja värisiä ne ovat? Onko helppo ymmärtää, mitä nappulaa pitää painaa? Ja onko palvelu helppo löytää?”



Viranomaisten verkkosivujen sisällöntuotanto ei kuulu digituelle, mutta Nissilä tuntee piston sydämessään, jos sivuista ei tule käytettäviä. ”Ei ole reilua sanoa, että pestään kätemme kaikissa tilanteissa. Pää pystyssä pitää olla.”



Vanhat ihmiset voivat olla vaikea rasti, koska heitä palvelujen sähköistyminen voi ahdistaa. Ihmiskontakti joko puhelimella tai tiskillä tuntuu turvalliselta ja luotettavalta. Tilastokeskuksen mukaan 65–74-vuotiaista neljäsosa ja 75 vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa ei ole koskaan käyttänyt internetiä.



”Heistä täytyy pitää huolta, mutta se ei ole syy olla kehittämättä digitalisaatiota”, Nissilä sanoo.



Valtiolla onkin hankkeita niiden auttamiseksi, joilla tekniikka ei ole hallussa.



Se, missä muodossa viranomaispalvelut tarjotaan, on vain pintaraapaisu Nissilän työstä. Tärkeintä on palveluprosessien kehittäminen.



Kansalaisia ei pitäisi juoksuttaa palvelutiskille tai patistaa verkkopalveluihin vain sen takia, että järjestelmät eivät keskustele keskenään. ”Se on se iso juttu, että tietoa pyydettäisiin vain kerran ja käytettäisiin sitä dataa, mikä meillä järjestelmissä on. Sitä on hirveän paljon, mutta se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten hyväksi.”



”Onko se palvelu Suomi.fi vai viraston tiski, paljon pitää tapahtua ennen sitä ja se on se meidän tontti. Tekemisen tapa pitää muuttaa.”



Sähköisten palvelujen käytettävyyden ja prosessien ohella Nissilän tontilla on robotiikka. Erityisesti hoivarobotiikka kiinnostaa häntä. Robotiikka helpottaa vanhojen ihmisten arkea ilman, että heidän itse tarvitsee käyttää tietotekniikkaa.



”Me tuomme asiakasnäkökulmaa, ettei mennä teknologiakärki edellä. Että ymmärretään se arjen tilanne, kun mietitään ratkaisuja, jotka palvelevat heitä hyvin.”



Asiakaskokemukset digiporukka kerää suoraan palveluja käyttäviltä kansalaisilta. ”Tarkkaillaan käyttötilannetta, että toimiiko vai ei. Tämä on meidän hommaa”, Nissilä sanoo.



Kuka? Nina Nissilä

47-vuotias. Asuu Kirkkonummella.



Aloitti toimialajohtajana Valtiokonttorin D9-digitiimissä joulukuun alussa.



Työskennellyt aiemmin Kopiostossa, eläke­vakuutus­yhtiö Ilmarisessa, it-alan yritys CGI:ssä sekä ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedossa.



Valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Pääaineina kansainvälinen politiikka sekä rauhan- ja konfliktintutkimus.



Naimisissa ja kahden aikuisen lapsen äiti.