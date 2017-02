Kirjoitukset ahneista lääkäreistä tuntuvat epäreiluilta

Päivän lehti 28.2.2017

Helsingin Sanomat

Olen kirurgiaan erikoistuva lääkäri. Työssäni hoidan eri lailla loukkaantuneita ihmisiä. Ääritapauksissa se tarkoittaa tilanteita, joissa ­ilman työpanostani potilas kuolee. Lievemmissä tapauksissa leikkaushoito voi palauttaa loukkaantuneen potilaan normaalin toimintakyvyn ja ehkäistä kivuliaan vamman jälkitilan kehittymisen.



Viime viikolla tein töitä yhteensä 75 tuntia virkaani liittyvän päivystysvelvoitteen takia. Kahden 25-tuntisen päivystysvuoron aikana leikkasin potilaita läpi yön liukkaiden kelien ­aiheuttaman ruuhkan vuoksi. Viikonloppu meni taas töissä, kuten toissa viikollakin. Onneksi työ on usein hauskaa, ja sitä saa tehdä hienojen työkavereiden kanssa yhdessä.



Koen, että tekemäni työ on erityisen arvokasta. Tiedän, että monet hoitamani ihmiset voivat jatkaa elämäänsä aviopuolisoina, vanhempina, isovanhempina, opiskelijoina ja työntekijöinä sen sijaan että he makaisivat kaivinkoneella tehdyssä kuopassa maatumassa.



Samanlaista elämää elävät vuodesta toiseen lukuisat kollegani, joista monet perustavat raskaiden työviikkojen ohessa perheen, hoitavat pienet lapsensa ja tekevät tieteellistä tutkimusta.



Kuukausipalkkani ei ole paljon suomalaisten keskipalkkaa parempi. Työn vaatima koulutus on sen sijaan paljon pidempi: opiskelu kirurgian erikoislääkäriksi kestää minimissään 12 vuotta. Pakolliset päivystykset kasvattavat vuosi­ansioita mutta syövät vapaa-aikaa.



Maksan lähes puolet ansaitsemistani tuloista veroina. Eli ­joka toinen viikko koko työ­panokseni valvottuine öineen ja menetettyine viikonloppuineen menee suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen. Kyseessä ei ole ainakaan maksajien osalta ”yhteiset talkoot”, vaan veroprogression myötä ­tämä hyvinvointivaltio lepää varsin pienen joukon kustannettavana. Yksi merkittävä ammattiryhmä tämän maksaja­joukon sisällä on lääkärit.



Toistuvat lehtikirjoitukset ja lukijakommentit ahneista, hoitovirheitä salailevista ja veroja pakoilevista lääkäreistä tuntuvat kyllästyttäviltä. Toivon, että lääkäreitä koskevassa kirjoittamisessa voitaisiin vaihteeksi keskittyä johonkin muuhun kuin mussuttamiseen.



Antti Oksanen



kirurgiaan erikoistuva lääkäri



Helsinki