Päivän lehti 28.3.2017

Kävin yhdessä isäni kanssa hakemassa oman kirjastokortin, kun olin oppinut lukemaan kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Vanhemmillani oli perhetuttavia, jotka kertoivat kirjoista, näyttivät, suosittelivat ja lainasivat niitä pienelle koululaiselle. Kirjoja oli myös mummolan isoissa kirjahyllyissä.



”Nenä kiinni kirjassa” ei ollut perheessämme moite vaan päinvastoin kehu. Lukeva lapsi oli rauhoitettu olento, joka saattoi välttää muuten pakolliset kotityöt. Minusta tuli luku­toukka, jolla ahmimisikä jäi päälle.



Kirjahyllyt kotien sisustuselementteinä eivät valitettavasti ole nykyään muodissa. On keksitty kaikenlaisia digitaalisia viihdevempaimia. Mutta koulun, perheen, suvun, kummien ja tuttavien yhteisellä kannustuksella on nykyisinkin mahdollista saada lapsi lumoutumaan kirjoista.



Jokaisen lapsen ja nuoren ­soisi hukkuvan siihen kirjas­tojen hyllyriveillä avautuvaan lukemattomien maailmojen verkostoon, joka on monin verroin kiehtovampi kuin internet konsanaan.



Sakari Valtiala



Kotka