Maanantain urheilutuloksia, rahapelejä ja tiistain tv-urheilua

Päivän lehti 28.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Miesten MM-karsintaa sunnuntaina, Euroopan lohkot:



Lohko C: Azerbaidzhan–Saksa 1–4 (1–3), San Marino–Tshekki 0–6 (0–5), Pohjois-Irlanti–Norja 2–0 (2–0).



Lohko E: Armenia–Kazakstan 2–0 (0–0), Montenegro–Puola 1–2 (0–1), Romania–Tanska 0–0.



Lohko F: Englanti–Liettua 2–0 (1–0), Malta–Slovakia 1–3 (1–2), Skotlanti–Slovenia 1–0 (0–0).



Jääkiekko Liiga: Puolivälierien 4/7 ottelut:



HIFK–TPS 2. je. 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0)



1. erä: 2.36 Corey Elkins (Mika Partanen) 1–0, 12.45 Joonas Rask 2–0.



Jäähyt: 5.23 Jonne Virtanen TPS 2 min, 5.46 Per Savilahti nagander TPS 2 min, 10.07 Jarkko Malinen HIFK 2 min, 13.59 Elmeri Eronen TPS 2 min, 18.59 Martin Berger TPS 2 min.



2. erä: 26.05 Patrik Virta 2–1 tv.



Jäähyt: 25.02 Mika Partanen HIFK 2 min, 25.02 Miro Keskitalo TPS 2 min, 30.05 Joe Finley HIFK 2 min.



3. erä: 53.18 Jerry Ahtola (Elmeri Eronen–Henrik Tallinder) 2–2.



Jäähyt: 48.14 Micke-Max Åsten HIFK 2 min, 48.14 Timi Lahtinen TPS 2 min.



1. jatkoerä: Maaliton.



Jäähyt: 60.52 Corey Elkins HIFK 2 min.



2. jatkoerä: 92.12 Corey Elkins 3–2.



Jäähyt: 87.57 Joe Finley HIFK 2 min.



Jäähyt yhteensä: HIFK 6x2 min=8 min, TPS 6x2 min=12 min.



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 7+8+7+10+7=39, Oskari Setänen TPS 15+9+3+10+6=43.



Yleisöä: 8 067. Voitot 2–2.



HPK–JYP 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)



1. erä: Maaliton.



Jäähyt: 8.16 Michel Miklik JYP 2 min.



2. erä: 29.26 Anssi Löfman (Sami Niku–Tuomas Pihlman) 0–1.



Jäähyt: 31.38 Oula Palve HPK 2 min, 32.25 Janne Tavi JYP 2 min.



3. erä: 45.45 Juha Koivisto (Niko Kapanen–Janne Lahti) 1–1, 46.09 Michel Miklik (Jani Tuppurainen–Urho Vaakanainen) 1–2 vt, 59.22 Niklas Friman (Joonas Nättinen) 1–3 tm.



Jäähyt: 48.05 Mikko Kuukka JYP 2 min, 53.56 Miro Ruokonen HPK 2 min, 53.56 Mikko Kuukka JYP 2 min, 54.36 Mikko Kalteva JYP 2 min.



Jäähyt yhteensä: HPK 2x2 min=4 min, JYP 5x2 min=10 min.



Torjunnat: Emil Larmi HPK 10+8+3=21 (poissa 57.36–57.45, 58.01–59.22, 59.31–59.46), Juho Olkinuora JYP 13+6+8=27. Yleisöä: 4 071. Voitot 2–2.



Ilves–Tappara 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)



1. erä: 13.57 Blake Parlett (Jani Lajunen–Aleksi Salonen) 0–1.



Jäähyt: 11.50 Blake Parlett Tappara 2 min, 14.50 Sebastian Repo Tappara 2 min.



2. erä: 20.31 Kristian Kuusela (Jani Lajunen) 0–2, 25.03 Veli-Matti Savinainen (Aleksi Elorinne–Pekka Saravo) 0–3.



3. erä: 41.52 Teemu Nurmi (Veli-Matti Savinainen–Jani Lajunen) 0–4 yv.



Jäähyt: 40.28 Veli-Matti Vittasmäki Ilves 2 min, 58.05 Martin Røymark Tappara 2 min, 0.00 Alexander Bonsaksen Tappara 2 min.



Jäähyt yhteensä: Ilves 1x2 min=2 min, Tappara 4x2 min=8 min.



Torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 5+7+5=17, Dominik Hrachovina Tappara 8+6+7=21. Yleisöä: 7 300. Voitot 2–2.



Pelicans–KalPa 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)



1. erä: 15.08 Miikka Pitkänen (Juuso Riikola–Balazs Sebok) 0–1.



Jäähyt: 19.07 Santeri Lukka KalPa 2 min.



2. erä: 20.50 Vili Sopanen (Antti Erkinjuntti–Juha Leimu) 1–1 yv2, 28.44 Joonas Lyytinen (Jesse Mankinen–Alexander Ruuttu) 1–2 yv vt, 30.01 Mikael Seppälä (Alexander Ruuttu–Balazs Sebok) 1–3, 33.24 Joonas Lyytinen (Jesse Mankinen) 1–4 yv.



Jäähyt: 20.20 Sami Mutanen KalPa 2 min, 28.18 Mikko Kousa Pelicans 2 min, 32.44 jr Pelicans 2 min (kärsi Justin Hodgman), 38.55 Matias Myttynen KalPa 2 min.



3. erä: 40.33 Justin Hodgman (Mikko Kousa–Antti Erkinjuntti) 2–4 yv, 58.06 Mikko Nuutinen (Janne Keränen) 2–5 tm.



Jäähyt: 48.53 Joonas Alanne Pelicans 2 min, 52.57 Jesse Mankinen KalPa 5+20 min (kärsi Mikko Nuutinen).



Jäähyt yhteensä: Pelicans 3x2 min=6 min, KalPa 3x2 min, Jesse Mankinen 5 min + prk (20 min)=31 min.



Torjunnat: Janne Juvonen Pelicans 10+2+0=12, Karri Rämö Pelicans 0+8+3=11 poissa 57.36–58.06, Eero Kilpeläinen KalPa 4+5+8=17.



Yleisöä: 4 057. KalPa johtaa voitoin 3–1.



Purjehdus Palma de Mallorca, Olympialuokkien Eurosaf-regatta, trofeo Pricesa Sofia, tilanne 1. päivän jälkeen:



Laser radial: 1) Maxime Jonker Hollanti 3 pistettä (sijat 1, 2), . . ., 4) Tuula Tenkanen Suomi 6 (3, 3),...33) Monika Mikkola Suomi9 31 (13, 18), 50) Erica Partanen Suomi 52 (31, 21)



RS:X: 1) Marta Maggetti Italia 4 (2, ...9) Tuuli Petäjä-Siren Suomi 16 (7, 9).



470: 1) Tina Mrak/Veronika Macarol Slovenia 2 (1, 1),...30) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 29 (10, 19).



Finnjolla: 1) Deniss Karpak Viro 5 (3, 2), ...13) Tapio Nirkko Suomi 31 (4, 27), 18) Mikael Hyryläinen SUomi 39 (29, 10), 21) Oskari Muhonen Suomi 44 (30, 14), 39) Waltteri Moisio Suomi 79 (42, 37).



Nacra 17: 1) Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck Tanska 13 (10, 1, 2),...29) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen Suomi 85 (-, -, 23).



49er: 1) James Peters/Fynn Sterritt Britannia 10 (3, 6, 1),...54) Victor ja Christoffer Silen 68 (25, 25, 18).



Rahapelit Keno 13/17, Maanantai 27. 3.



Päiväarvonta, oikeat numerot: 3, 5, 6, 12, 18, 21, 22, 27, 31, 33, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 64, 65. Kunkkunumero: 65



Ilta-arvonta, oikeat numerot: 1, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 54, 57, 63, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 54



TV-urheilua Tiistai 28.3.



Yle TV2



22.00 Jalkapallo: Itävalta-Suomi (ottelu alkaa 21.45 Yle Areenassa)



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



18.00-02.00 ja 04.00 Tennis: Masters 1000, Miami



C More Sport 2



20.00 SHL Playoffs: Ottelu avoin (tarv.)



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Open



15.00 Pyöräily: Driedaagse van De Panne-Koksijde



19.00 Jalkapallo U21: Saksa-Portugali



Eurosport 2 14.30 Snooker: China Open, 21.30 Koripallon Eurocup: Valencia-Malaga



Viasat Jalkapallo HD



22.00 Jalkapallo: Ranska-Espanja



00.00 Jalkapallon MM-karsinta: Ecuador-Kolumbia



03.45 Jalkapallon MM-karsinta: Brasilia-Paraguay



Viasat Sport Premium



23.00 Jalkapallon MM-karsinta: Bolivia-Argentiina



03.45 Jalkapallon MM-karsinta: Brasilia-Paraguay



Viasat Fotboll 22.00 Jalkapallo: Ranska-Espanja, 01.00 Jalkapallon MM-karsinta: Chile-Venezuela



Viasat Urheilu



21.45 Jalkapallo: Hollanti-Italia



02.05 NHL: New Jersey-Winnipeg



05.15 Jalkapallon MM-karsinta: Peru-Uruguay



Viasat Sport



00.00 Jalkapallon MM-karsinta: Ecuador-Kolumbia, 02.05 NHL: Boston-Nashville, 05.05 NHL: Vancouver-Anaheim



Viasat Jääkiekko HD



19.00 KHL Playoffs: Ak Bars-Metallurg Mg, 02.05 NHL: Boston-Nashville



05.35 NHL: San Jose-NY Rangers



Viasat Hockey 02.35 NHL: Toronto-Florida 05.35 NHL: San Jose- Rangers