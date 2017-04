Päivän lehti 28.4.2017

Sairastuin vakavaan lapsivuodepsykoosiin, jonka laukaisivat vauvani tiheät yöimetykset ja muut stressaavat tekijät. Valvoin useita öitä peräkkäin.



On ymmärrettävää, että ”tassuttelu” ja perhepedin tuomitseminen tukevat ehkä näkemystä äidin työuran ja parisuhteen tukemisesta. Valvova, uupunut ja imettävä äiti on yksinkertaisesti vain niin väsynyt, ettei hän kykene öisin tassutteluun, joka vaatii hereilläoloa.



Tuttipullo ja korvike toivat meillä lapsille pidemmät yöunet ja paransivat terveyttäni merkittävästi. Äidin voidessa hyvin voi lapsikin paremmin.



Nisäkkäänä ihminen on taipuvainen yhdessäoloon perustuvaan hoivaamiseen. Useasta lapsestani tasapainoisin on hän, joka sai perhepedissä tankata omaan tahtiinsa rakkautta ja ravintoa kaikessa rauhassa.



Äiti