Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Cheerleading Orlando, Florida: MM-kisat, lopputulokset:



Cheer, tytöt: 1) USA 715 pistettä, 2) Suomi 667, 3) Ruotsi 645.



Cheer, junioriseka: 1) USA 649, 2) Suomi 636, 3) Kolumbia 542.



Tanssi, juniorit: 1) Japani 581, 2) Suomi 538, 3) Meksiko 531.



Aikuisten sarjat kilpaillaan perjantaina.



Jalkapallo Eerikkilä: Alle 15-vuotiaiden poikien maaottelu:



Suomi–Slovakia 2–1 (1–1)



Suomen maalit: 43. Samuel Anini jr 1–1, 47. 2–1 (oma maali).



Suomi voitti maiden ensimmäisen kohtaamisen tiistaina 1–0.



Jääkiekko Liiga: 6. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



KalPa–Tappara 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)



1. erä: maaliton.



2. erä: 30.19 Blake Parlett 0–1 av., 34.53 Eetu Luostarinen (Joonas Lyytinen–Jyri Junnila) 1–1.



3. erä: 48.30 Juhani Jasu 1–2, 59.56 Blake Parlett 1–3 tm.



Maalivahtien torjunnat: Eero Kilpeläinen KalPa 12+8+6=26 (pois: 58.32–59.56), Dominik Hrachovina Tappara 8+9+12=29.



Erotuomarit: Timo Favorin–Anssi Salonen (Henri Neva–Hannu Sormunen).



Yleisöä: 5064.



Tappara Suomen mestariksi voitoin 4–2.



NHL:



Pudotuspelien 2. kierrosta (4 voitolla jatkoon):



St. Louis–Nashville 3–4 (0–1, 1–2, 2–1) N: Pekka Rinne 27/30 torjuntaa.



Nashville johtaa voitoin 1–0.



Anaheim–Edmonton 5–3 (0–0, 1–1, 4–2) Anaheim johtaa voitoin 1–0.



Koripallo Naisten Korisliigan 5. loppuottelu (mestariksi kolmella voitolla):



Ponteva–Espoo United 76–69 (40–34)



Ponteva Suomen mestariksi voitoin 3–2. Mestaruus on Pontevalle seurahistorian ensimmäinen.



Lentopallo Puchov, Slovakia:



Alle 19-vuotiaiden miesten EM-kilpailut:



Lohko 2:



Ranska–Suomi 3–1 (25–19, 26–28, 25–18, 25–12)



Suomi selviytyi jatkopeleihin sijoista 5–8.



Salibandy Turku: Miesten EFT-turnaus:



Suomi–Tshekki 8–1 (4–0, 1–1, 3–0)



1. erä: 10.21 Mika Kohonen (Eemeli Salin) 1–0, 13.49 Sami Johansson (Salin) 2–0, 14.51 Mikko Leikkanen (Jussi Piha) 3–0, 18.41 Nico Salo (Janne Hoikkanen) 4–0.



2. erä: 21.49 Leikkanen (Piha) 5–0, 38.36 Milan Tomasik (Jakub Gruber) 5–1.



3. erä: 50.31 Peter Kotilainen (Krister Savonen) 6–1, 53.36 Kotilainen (Salo) 7–1, 53.52 Ville Lastikka (Juha Kivilehto) 8–1.



Squash Helsinki ja Espoo: EM-joukkuekilpailut:



Helsinki ja Espoo:



EM-joukkuekilpailut:



Miesten 1. divisioona, lohko B:



Ranska–Suomi 4–0



Mathieu Castagnet–Henrik Mustonen 3–1 (11–5, 11–4, 6–11, 11–4), Gregory Gaultier–Olli Tuominen 3–0 (11–3, 11–4, 11–4), Lucas Serme–Kristian Rautiainen 3–0 (11–6, 11–4, 12–10), Gregoire Marche–Matias Tuomi 3–0 (11–6, 11–6, 11–3).



Suomi–Tshekki 2–2



Olli Tuominen–Daniel Mekbib 1–3, Henrik Mustonen–Martin Svec 3–1, Matias Tuomi–Ondrej Uherka 1–3, Jami Äijänen–Jakub Solnicky 3–0.



Naisten 2. divisioona, lohko A:



Suomi–Itävalta 1–2



Emilia Soini–Jacqueline Peychär 3–0 (11–3, 11–2, 11–5), Riina Koskinen–Birgit Coufal 0–3 (5–11, 5–11, 3–11), Henrietta Huuhka–Anja Kaserer 0–3 (12–14, 9–11, 6–11).



Suomi–Italia 3–0



Emilia Soini–Eleanora Marchetti 3–0, Riina Koskinen–Elisabetta Priante 3–0, Henrietta Huuhka–Cristina Tartarone 3–0.



Sulkapallo Kolding, Tanska: Sulkapallon EM-kisat, suomalaistuloksia:



Naisten nelinpelin 2. kierrosta:



Lauren Smith/Sarah Walker Englanti (7)–Jenny Nyström/Sonja Pekkola Suomi 21–19, 21–18.



Tennis Barcelona: ATP500-turnaus:



Miesten nelinpelin puolivälierä: Florin Mergea Romania/Aisam-Ul-Haq Qureshi Pakistan–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1) 6–4, 6–4.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Futsal: KaDy-Sievi FS, 2. finaali



Ruutu+ Urheilu 1



05.00 NBA Playoffs: Ottelu ja alkamisaika avoin



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: Tappara-KalPa, 7. finaali (tarv.)



C More Max



11.00 ja 15.00 F1: Vapaat harj., Venäjä



19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä



C More Sport 1



13.30-21.30 Tennis: ATP 500, Barcelona



22.30 PGA Tour: Zurich Classic



C More Golf



15.00 PGA Tour: Zurich Classic



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.00 UEFA Futsal Cup: Sporting CP-Ugra Yugorsk



17.00 Pyöräily: Tour de Romandie



18.30 Pyöräily: Tour de Yorkshire



21.30 Bundesliiga: Leverkusen-Schalke



00.00 Beachfutiksen MM: Portugali-Panama



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Atalanta-Juventus



Viasat Fotboll



21.45 La Liga: Villarreal-Sporting Gijón



Viasat Urheilu



19.30 Koripallon Euroliiga: Darussafaka Dogus-Real Madrid



21.45 Championship: Cardiff-Newcastle



03.05 NHL Playoffs: St. Louis-Nashville



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



05.35 NHL Playoffs: Anaheim-Edmonton



Viasat Golf



09.30 European Tour: China Open



19.00 LPGA Tour: Texas Shootout



Rahapelejä Keskiviikko-Jokeri 17/17



Jokerinumero: 9 6 7 8 6 0 1



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 24 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Viking Lotto 17/17



Oikeat numerot: 5, 8, 12, 21, 36, 41



Lisänumerot : 6, 15



Onnennumero: 46



Voitonjako:



6 oikein 1 kpl voitto-osuus 796 673,40 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 1 428,00 e, 4 oikein 28,40 e, 3 oikein 7,00 e



Keno 17/17



Myöhäisarvonta (26.4.): 1, 6, 11, 12, 18, 20, 24, 25, 29, 35, 37, 38, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 58, 70, Kunkkunumero: 11



Päiväarvonta (27.4.): 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 38, 42, 57, 64, 65, 67, Kunkkunumero: 57



Ilta-arvonta (27.4.): 6, 8, 32, 33, 38, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 67, 69, 70, Kunkkunumero: 46