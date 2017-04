Alkuvuoden tuloskausi enteilee suurille yrityksille kohtuullisen valoisia näkymiä – HS esittelee joitakin tuloksista

Päivän lehti 28.4.2017

Uudistukset heikensivät Stora Enson kannattavuutta

Metsäyhtiö

Outokummun näkymät lähitulevaisuudesta pettivät

Teräsyhtiö

Tieto voitti sopimuksia ja kasvatti liikevaihtoa etenkin Ruotsissa

Tietotekniikan

Kesko hyötyy Suomen talouden ja kulutuksen elpymisestä

Kauppayhtiö

Vahva liikevoitto ja rahoituskate vauhdittivat Nordeaa

Pohjoismaiden

Kone ei onnistunut enää ylittämään sijoittajien odotuksia

Hissejä

Neste uskoo uusiutuviin polttoaineisiin

Öljynjalostusyhtiö

YIT hyötyi parantuneesta suhdanteesta

Rakennusyhtiö

Yrityskaupat vahvistivat Fortumin tulosta

Energiayhtiö