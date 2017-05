Päivän lehti 28.5.2017

Kirkkaus ei tarkoita, että vesi olisi puhdasta

Littoistenjärven kemiallisen käsittelyn tuloksena vedestä on tullut kirkasta. Järven puhdistamisesta on uutisoitu myönteisesti. Nyt pitäisi kuitenkin muistaa pari perustavaa laatua olevaa asiaa.



Biologit ovat vuosikymmeniä sanoneet, ettei jätevesiä saa ­johtaa huonosti puhdistettuina vesistöihin. Jos näin tehdään, jossain vaiheessa ajaudutaan kestämättömään tilanteeseen. Vesiensuojeluun ei ole suhtauduttu vakavasti.



Nyt asiaa on sitten ruvettu ”korjaamaan”. Perusteellinen vedenpuhdistus ja ravinteiden veteen valumisen vähentäminen suoja-alueita käyttäen olisi alun perin estänyt huiman rehevöitymisen eri vesissä.



Uutisissa Littoistenjärvestä on kerrottu, että kemiallisella kä­sittelyllä ei ole ollut merkittäviä ympäristöhaittoja. Kuitenkin käsittelyn tuloksena on kuollut ­pari tonnia kaloja. Kun Koke­mäenjoessa oli kalakuolemia tai Talvivaaran päästöt aiheuttivat niitä, lehtien etusivuilla puhuttiin metallien aiheuttamasta ympäristökatastrofista. Kun nyt järven kunnostaminen metalli­kloridilla aiheuttaa kalakuolemia, se on vain myönteinen ­ilmiö.



Kirkas vesi ei tarkoita puhdasta vettä. Kirkas vesi tarkoittaa sitä, että vedessä ei elä mikään. Esimerkiksi akvaarioharrastajat tietävät hyvin, että kraanavettä, joka on kirkasta, ei käytännössä ilman vanhentamista voi käyttää kalojen vetenä – muuten ­kalat kuolevat.



Niin juomavesi kuin uima-altaidenkin vesi käsitellään, jotteivät bakteerit voisi elää vedessä. Ja jos edes bakteerit eivät elä, mikään kiduksin hengittävä selkärankainenkaan ei kyllä elä.



Silloin kun vesien happamoituminen kolmisenkymmentä vuotta sitten oli pahimmillaan, monet pienet järvet alkoivat olla kirkasvetisiä. Niiden happamassa vedessä ei mikään enää elänyt. Ja vaikka 1970–1980-luvuilla Itämereen päästetyt ravinnekuormat olivat nykyiseen verrattuna moninkertaisia, eliöitä tappavia myrkkyjä oli niin paljon, että rehevöitymiseen liittyvät sinileväkukinnat ja muut haitat eivät tulleet esiin, kun haitalliset eliöt eivät onnistuneet lisääntymään.



Sen sijaan, että yhteen ääneen toitotetaan, kuinka hyvä asia veden kirkastaminen alumiinikloridin avulla on, pitäisi puhua siitä, että vesiensuojelun laiminlyönti on johtanut tilanteeseen, jossa järven metallimyrkyttäminen on useimpien vedenkäyttäjien mielestä parempi ratkaisu kuin tilanteen säilyminen ennallaan.



Mikko Nikinmaa



eläintieteen professori



Parainen