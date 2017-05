Päivän lehti 28.5.2017

Turvatakuu­kauppias Donald Trump

Turun Sanomat kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaatimuksista muille Nato-maille.



”Trumpin Nato-puhe vaikutti itse kir­joitetulta. Hän haukkui taas liittolaisensa siitä, että suurin osa jättää noudatta­matta ehtoa, jonka mukaan puolustusbudjetin on oltava vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.”



”Saksan ripittäminen on erityisen huonosti harkittua ja historiatonta. Kahden prosentin minimitavoite tietäisi lähes 30 miljardin euron lisäpanostusta puolustukseen. Se on liikaa sekä Saksalle että sen kumppanimaille.”



Savon Sanomien mukaan Trump rymisteli Nato-maiden huippukokouksessa kuin karski lehmipaimen preerialla revolvereitaan paukutellen.



”Eurooppalaisissa Nato-maissa Trumpilta odotettiin vakuutusta siitä, että Nato kunnioittaa viidennen artiklan ­velvoittavuutta. Sitä ei kuulunut.”



”Jos Nato-maat alkaisivat käyttää ­puolustusmenoihinsa Trumpin vaatiman määrän rahaa, maailman toiseksi suurimman aseviejän Yhdysvaltojen ase­teollisuus hyötyisi siitä varmasti.”



”Trumpia voidaankin luonnehtia ­asekauppiaaksi, joka lupaa hyvistä ­diileistä kaupantekijäisiksi yhteisiä turvatakuita. Sopii toivoa, että muilla Nato-mailla on rohkeutta torjua mielettömät vaatimukset.”