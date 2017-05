Päivän lehti 28.5.2017

Lauantain tulospörssissä muun muassa autourheilua, jalkapalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Formula 1 Monte Carlo:



F1:n MM-sarjan kauden 6/20 kilpailu, Monacon gp:



Aika-ajo: 1) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari 1.12,178, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 0,043 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,045, 4) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,318, 5) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,820, 6) Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso –0,984, 7) Sergio Perez Meksiko, Force India –1,151, 8) Romain Grosjean Ranska, Haas –1,171, 9) Daniil Kvyat Venäjä, Toro Rosso –1,338, 10) Nico Hülkenberg Saksa, Renault 1.13,628



11) Kevin Magnussen Tanska, Haas 1.13,959, 12) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren ei aikaa 3. osassa, 13) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.14,106, 14) Felipe Massa Brasilia, Williams 1.20,529, 15) Esteban Ocon Ranska, Force India 1.14,101, 16) Jolyon Palmer Britannia, Renault 1.14,696, 17) Lance Stroll Kanada, Williams 1.14,893, 18) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber 1.15,159, 19) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber 1.15,276, 20) Jenson Button Britannia, McLaren 1.13,613.



–Buttonille määrättiin 15 sijan lähtöpaikkarangaistus moottorikomponenttien vaihdosta.



–Vandoornelle määrättiin kolmen sijan lähtöpaikkarangaistus edellisen kisan kolaroinnin takia.



Jalkapallo Liiga:



FC Lahti–HJK 0–0, HIFK–Inter 0–2 (0–1), PS Kemi–VPS 0–1 (0–1), RoPS–KuPS 0–1 (0–0), JJK–Ilves 3–1 (2–0), SJK–IFK Mariehamn.



Seuraavat ottelut: 31.5. VPS–HIFK, HJK–SJK, IFK Mariehamn–RoPS, Ilves–PS Kemi, JJK–KuPS, Inter–FC Lahti



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Oulu–Hyvinkää 0–1 (2–3, 5–5), Sotkamo–Seinäjoki 2–0 (3–1, 6–1)



Naisten Superpesis:



Seinäjoki–Rauma 1–0 (1–1, 1–0), Lappeenranta–Kempele 1–0 (4–4, 2–2, 1–0), Tampere–Oulu 2–0 (9–0, 5–0)



Pyöräily Asiago:



Italian ympäriajo, viimeistä edellinen etappi:



Pordenone–Asiago (190 km): Thibaut Pinot Ranska 4.57.58, 2) Ilnur Zakarin Venäjä, 3) Vincenzo Nibali Italia, 4) Domenico Pozzovivo Italia, 5) Nairo Quintana Kolumbia kaikilla sama aika, 6) Bob Jungels Luxemberg 15 sekuntia jäljessä.



Tilanne: 1) Quintana 90.00.38, 2) Nibali –39 sekuntia jäljessä, 3) Pinot –43, 4) Tom Dumoulin Hollanti –53, 5) Zakarin –1.15, 6) Pozzovivo –1.30.



Kilpailu päättyy sunnuntaina 28 km:n etappiin Monzasta Milanoon.



Suunnistus Lohja:



Maailmancup, keskimatkat:



Naiset, 4,6 km: 1) Helena Jansson Ruotsi 29.45, 2) Natalia Gemperle Venäjä 30.35, 3) Lina Strand Ruotsi 30.56.



... 5) Marika Teini Suomi 31.19, ...8) Sari Anttonen Suomi 31.48, ... 12) Saila Kinni Suomi 32.14, ...15) Venla Harju Suomi 32.38, ...19) Merja Rantanen Suomi 33.21,... 28) Sofia Haajanen Suomi 34.12.



Miehet, 5,7 km: 1) Martin Regborn Ruotsi 29.45, 2) Olav Lundanes Norja 30.14, 3) William Lind Ruotsi 30.23.



...12) Fredric Portin Suomi 31.01, ...15) Olli Ojanaho Suomi 31.18, ...31) Olli-Markus Taivainen Suomi 32.53.



Yleisurheilu Weinheim, Saksa:



Kurpfalz-gala:



Miehet, pituus: 1) Godfrey Mokoena Etelä-Afrikka 819, 2) Julian Howard Saksa 811, 3) Kristian Pulli Suomi 798 kkk (+1,7 m/s),…10) Kristian Bäck Suomi 757.



Rahapelit Keno 21/17



Päiväarvonta: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 27, 37, 39, 40, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 69



Kunkkunumero: 4.



Lauantai-Jokeri 21/17



(27. 5.): 0 9 1 9 6 4 7.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 21/17



(27. 5.): 3, 15, 27, 30, 33, 39, 40. Lisänumero: 23. Tuplausnumero: 25.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 203 360,40 e, 6 oikein 2 524,30 e, 5 oikein 42,50 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



TV-urheilua Yle TV2



10.00 Suunnistuksen mc: Takaa-ajot, Lohja



13.40 Joukkuevoimistelun MM



16.30 Keilailun SM



18.30 Tennis: Ranskan avoimet



21.00 Lentopallon MM-karsinta: Tšekki-Suomi



Ruutu+ Urheilu 2



16.00 MM-rallicross: Iso-Britannia



MTV3



22.30 F1: Osakilpailu, Monaco (kooste)



C More Max ja C More Sport 1



15.00 F1: Osakilpailu, Monaco



C More Sport 1



20.00 PGA Tour: Dean & DeLuca Invitational



Eurosport 1



09.00 Jalkapallon U20 MM: Uusi-Seelanti-Ranska



12.00 ja 18.30-22.15 Tennis: Ranskan avoimet



15.15 Pyöräily: Giro d’Italia



Eurosport 2



10.45 Porsche Supercup: Monaco



12.00-22.00 Tennis: Ranskan avoimet



00.00 MLS: Atlanta-New York City FC



Viasat Jalkapallo HD



17.00 League Two Playoff Final: Blackpool-Exeter



21.45 Serie A: Palermo-Empoli



Viasat Fotboll



19.00 Serie A: Sampdoria-Napoli



21.45 Serie A: Inter-Udinese



Viasat Urheilu



16.00 Serie A: Cagliari-Milan



19.00 Serie A: Roma-Genoa



21.45 Serie A: Fiorentina-Pescara



00.30 Nascar Sprint Cup: Charlotte



Viasat Sport Premium



21.45 Serie A: Crotone-Lazio



Viasat Golf



14.30 European Tour: BMW PGA Championship



22.00 LPGA Tour: Volvik Championship



Motorsport TV



14.25 Formula V8 3.5: Jerez