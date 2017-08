Esteratsastajan EM-kulta käynnisti Ruotsissa kansanjuhlan – kouluratsastusta varjosti kolmen ratsukon hylkääminen verisäännön takia

Päivän lehti 28.8.2017

Esteratsastajan EM-kulta käynnisti Ruotsissa kansanjuhlan – kouluratsastusta varjosti kolmen ratsukon hylkäämi

Göteborg

Ruotsalaisyleisö

Hopeaa

Kouluratsastuksessa

Suomalaisittain

Kilpailujen