Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Amer. jalkapallo Vaahteraliiga: Välierät:



Roosters–Butchers 41–13 (31–7)



Roosters kohtaa 9.9.Helsingissä pelattavassa loppuottelussa Royalsin.



Autourheilu Spa-Francorchamps, Belgia:



Formula ykkösten MM-sarjan 12/20 kilpailu, Belgian gp:



Lopputulokset (44 kierrosta): 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.24.42,820, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 2,358 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –10,791, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –14,471, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –16,456, 6) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –28,087, 7) Romain Grosjean Ranska, Haas –31,553, 8) Felipe Massa Brasilia, Williams –36,649, 9) Esteban Ocon Ranska, Force India –38,154, 10) Carlos Sainz jr. Espanja, Toro Rosso –39,447,



Tilanne kuljettajien MM-sarjassa: 1) Vettel 220 pistettä, 2) Hamilton 213, 3) Bottas 179, 4) Ricciardo 132, 5) Räikkönen 128, 6) Verstappen 67, 7) Perez 56, 8) Ocon 47, 9) Sainz jr. 36, 10) Hülkenberg 34,



11) Massa 27, 12) Grosjean 24, 13) Stroll 18, 14) Magnussen 11, 15) Alonso 10, 16) Wehrlein 5, 17) Kvjat 4.



Tilanne valmistajien MM-sarjassa: 1) Mercedes 392 pistettä, 2) Ferrari 348, 3) Red Bull 199, 4) Force India 103, 5) Williams 45, 6) Toro Rosso 40, 7) Haas 35, 8) Renault 34, 9) McLaren 11, 10) Sauber 5.



Seuraava kilpailu: 3.9. Italian gp (Monza).



Golf Farsö, Tanska: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,8 miljoonaa euroa:



Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen (par 71):



265 lyöntiä (19 alle parin): Julian Suri Yhdysvallat 67+69+65+64,



269 (–15): David Horsey Englanti 68+67+64+70,



Suomen Roope Kakko ei selvinnyt kahdelle viimeiselle kierrokselle.



Jalkapallo Veikkausliiga:



HJK–KuPS 1–0 (1–0)



41. Akseli Pelvas 1–0.



Erotuomari: Dennis Antamo.



Yleisöä: 5521.



HJK: Thomas Dähne, Rafael Scapini De Almeida (kapt.), Faith Friday Obilor, Aapo Halme, Juha Pirinen, Anthony Annan, Filip Valencic (v) (60. Vincent Onovo), Sebastian Dahlström, Demba Savage (78. Ousman Jallow), Akseli Pelvas (v), Evans Mensah (84. Jean Jacques Bougouhi).



IFK Mariehamn–VPS 1–0 (0–0)



Seuraavat ottelut: 7.9. Inter–Ilves, RoPS–PS Kemi, JJK–FC Lahti



Englannin Valioliiga:



Chelsea–Everton 2–0, West Bromwich–Stoke 1–1, Liverpool–Arsenal 4–0, Tottenham–Burnley 1–1.



Miesten Ykkönen:



GrIFK–OPS 3–2 (1–0)



Jääkiekko KHL:



Traktor Tsheljabinsk–Avtomobilist Jekaterinburg 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)



Lada Toljatti–Metallurg Magnitogorsk 4–5 (2–1, 0–1, 2–2)



Pietarin SKA–Vitjaz vl. 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0)



Minskin Dinamo–Moskovan TsSKA ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)



Lokomotiv Jaroslavl–Jokerit ja. 3–4 (2–1, 0–2, 1–1, 0–1)



Jokerien maalintekijät: Niklas Jensen, Brian O'Neill 2, John Norman; Jesse Joensuu 0+1, Sami Lepistö 0+1, Eeli Tolvanen 0+2, Pekka Jormakka 0+1, Olli Palola 0+1; Karri Rämö 32/35 torjuntaa



Kesken: Moskovan Dinamo–Slovan Bratislava



Tranås, Ruotsi:



Naisten neljän maan turnaus, 3. päivä:



Saksa–Suomi 0–7 (0–2, 0–2, 0–3)



Suomi: Michelle Karvinen 1+2, Rosa Lindstedt 1+2, Riikka Välilä 0+2, Jenni Hiirikoski 1+0, Tanja Niskanen 1+0, Saila Saari 1+0, Sara Säkkinen 1+0, Susanna Tapani 1+0, Venla Hovi 0+1, Mira Jalosuo 0+1, Vilma Tanskanen 0+1, Petra Nieminen 0+1, maalivahti Noora Räty 9/9 torjuntaa.



Lentopallo Gdansk/Szczecin/Krakova/Katowice, Puola:



Miesten EM-kilpailut, alkulohkot:



Lohko A: Viro–Serbia 2–3 (23–25, 25–16, 20–25, 12–15), Suomi–Puola 0–3 (23–25, 21–25, 19–25).



Viimeiset ottelut: 28.8. Serbia–Suomi, Viro–Puola.



Lohko B (perjantaina): Tshekki–Slovakia 3–1 (25–19, 28–30, 25–16, 25–17), Saksa–Italia 3–2 (25–22, 21–25, 19–25, 25–19, 15–8). Sunnuntaina: Slovakia–Italia 0–3 (14–25, 19–25, 20–25), Tshekki–Saksa myöh.



Lohko C: Venäjä–Slovenia 3–0 (27–25, 30–28, 25–22), Bulgaria–Espanja 3–0 (25–15, 28–26, 25–21).



Viimeiset ottelut: 28.8. Slovenia–Bulgaria, Venäjä–Espanja.



Lohko D (perjantaina): Turkki–Hollanti 3–1 (25–19, 25–22, 21–25, 25–22), Belgia–Ranska 3–2 (25–22, 23–25, 25–21, 23–25, 15–12). Sunnuntaina: Turkki–Belgia 2–3 (22–25, 25–22, 25–21, 25–27, 16–18), Hollanti–Ranska myöh.



Melonta Racice, Tshekki: Ratamelonnan MM-kisat, 5. päivän suomalaistuloksia:



Miehet:



Kajakkiyksikkö, 200 m:



C-finaali: 1) Niklas Vettanen Suomi 35,601, 2) Filip Svab Tshekki 35,734, 3) Alex Scott Kanada 35,884. Vettasen sijoitus lopputuloksissa 19:s.



Kajakkiyksikkö, 5 000 m:



A-finaali: 1) Fernando Pimenta Portugali 20.46,907, 2) Max Hoff Saksa 20.50,259, 3) Aleh Jurenia Valko-Venäjä 21.00,828,...28) Jeremy Hakala Suomi 23.44,328.



Naiset:



Kajakkiyksikkö, 1000 m:



A-finaali: 1) Alyce Burnett Australia 3.55,971, 2) Karin Johansson Ruotsi 3.58,181, 3) Rachel Cawthorn Britannia 3.59,036, ...8) Netta Malinen Suomi 4.04,881.



Kajakkiyksikkö, 5 000 m:



A-finaali: 1) Dora Bodonyi Unkari 23.17,862, 2) Tabea Medert Saksa 23.19,214, 3) Lani Belcher Britannia 23.28,236,...13) Malinen 25.02,078.



Purjehdus Balatonfüred, Unkari:



Alle 23-vuotiaiden MM-kisat:



Finnjolla: 1) Oskari Muhonen Suomi 20 nettopistettä, 2) Facundo Olezza Argentiina 25, 3) Fionn Lyden Irlanti 27.



Tulokset perjantain jälkeen jäivät voimaan, sillä lauantaina ja sunnuntaina ei kisoissa purjehdittu tuulettoman sään vuoksi.



Pyöräily Helsinki: Kv. etappiajo, Baltic Chain Tour:



Etappi 4/4, Helsinki–Porvoo–Helsinki, 154 km: 1) Herman Dahl Norja 3.30.13, 2) Maris Bogdanovics Latvia, 3) Lukas Talacka Liettua, 4) Trond Larsen Suomi, ...14) Joonas Henttala Suomi, 15) Joni Kanerva Suomi, ...18) Jaakko Hänninen Suomi kaikilla sama aika, ...43) Oskari Vainionpää Suomi jäljessä 10 sekuntia, ...45) Hiski Kanerva Suomi –15 sekuntia, ...47) Jesse Kaislavuo Suomi –21.



Lopputulokset 4/4 etapin jälkeen: 1) Dahl 17.15.47, 2) Bogdanovics –6, 3) Benjamin Perry Kanada –12, ...21) Henttala –7.21, ...24) Larsen –7.29, 25) Joni Kanerva –7.29, ...27) Vainionpää –7.39, ...44) Kaislavuo –9.47, ...49) Hiski Kanerva –15.07, ...52) Hänninen –24.39.



Cumbre del Sol: Espanjan ympäriajo, Vuelta:



9. etappi, Orihuela–Cumbre del Sol, 174 km: 1) Chris Froome Britannia 4.07.13, 2) Esteban Chaves Kolumbia jäljessä 4 sekuntia, 3) Michael Woods Kanada –5, 4) Wilco Kelderman Hollanti –8, 5) Ilnur Zakarin Venäjä sama aika, 6) Alberto Contador Espanja –12.



Kokonaistilanne 9/21 etapin jälkeen: 1) Froome 36.33.16, 2) Chaves –36, 3) Nicolas Roche Irlanti –1.05, 4) Vincenzo Nibali Italia –1.17, 5) Tejay van Garderen USA –1.27, 6) David de la Cruz Espanja –1.30.



Maanantaina on välipäivä.



Suunnistus Cesis, Latvia: Maailmancupin sprinttikisat:



Naiset (2,6 km): 1) Tove Alexandersson Ruotsi 15.22, 2) Natalia Gemperle Venäjä 16.01, 3) Sabine Hauswirth 16.04, 4) Merja Rantanen Suomi ja Catherine Taylor Britannia 16.10,...13) Venla Harju Suomi 16.31,...15) Anna Haataja Suomi 16.36,...17) Marika Teini Suomi 16.40,...20) Sari Anttonen Suomi 16.49,...26) Sofia Haajanen Suomi 17.07,...36) Kirsi Nurmi Suomi 17.40.



Miehet (2,7 km): 1) Vojtech Kral Tshekki 15.08, 2) Jerker Lysell Ruosi 15.13, 3) Matthias Kyburz Sveitsi 15.15,...23) Olli Ojanaho Suomi 16.10,...31) Mårten Boström Suomi 16.22,...37) Elias Kuukka Suomi 16.43,...39) Jesse Laukkarinen Suomi 16.47.



Uinti Taipei, Taiwan: Kesäuniversiadit:



50 m vu: 1) Ari-Pekka Liukkonen Suomi 22,02, 2) Italo Manzine Amaral Duarte Garof Brasilia 22,05, 3) Katsumi Nakamura Japani 22,05.



Yleisurheilu Taipei, Taiwan: Kesäuniversiadit:



Yleisurheilu:



Miehet:



Pituus, karsinta: 1) Radek Juska Tshekki 831,...13) Kristian Pulli Suomi 761,...17) Kristian Bäck Suomi 747. –Pulli ja Bäck karsiutuivat finaalista.



3 000 m ej, loppukilpailu: 1) Krystian Zalewski Puola 8.35,88, 2) Rantso Alfred Mokopane Etelä-Afrikka 8.36,25, 3) Ali Messaoudi Algeria 8.37,14, 4) Topi Raitainen Suomi 8.37,42 (kkk).



4x100 m, alkuerä 3: 1) Taiwan 39,23,...4) Suomi (Eetu Rantala, Oskari Mörö, Samuli Samuelsson, Ville Myllymäki) 39,67. –Suomi aikavertailujen kautta finaaliin.



