Päivän lehti 28.8.2017

Maksuhäiriöiden määrä kasvaa huolestuttavasti

Pohjalainen kirjoittaa asuntovelallisten velkaantumisesta, josta Suomen Pankkikin on huolissaan.



”Taloustutkimuksen mukaan 40 prosenttia asuntovelallisista on ottanut lyhennysvapaata eli maksanut pelkkiä lainan korkoja lyhentämättä lainapää­omaa (Yle 20.8.).”



”Suomen Pankin huoli lyhennysvapaista on ymmärrettävä. Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut tasaisesti suhteessa käytettäviin tuloihin vuosi­tuhannen vaihteesta asti.”



”Lyhennysvapaat ylläpitävät kotitalouksien velkaantuneisuutta, joka näkyy myös luottotietomerkintöjen jatkuvana lisääntymisenä.”



”Pankit ovat antaneet asiakkailleen herkästi lyhennysvapaita kuukausia, enimmillään vuoden. Lyhennysvapaata otettaessa lainan takaisinmaksuaika pitenee ja maksettavien korkojen määrä kasvaa. Olemassa olevia luottoja kannattaa kuitenkin lyhentää korkojen ollessa matalalla.”



”Pankeissa on huomattu, ettei lyhennysvapaita oteta pelkästään tiukan talouden vuoksi. Suuri osa lyhennysvapaita hyödyntävistä käyttää ylimääräiset eurot kuluttamiseen, kuten matkusteluun. Näin lyhennysvapaat lisäävät kuluttajien ­ostovoimaa, mutta eivät tue kestävää talouskehitystä.”



”Samalla maksuhäiriöisten määrä on kasvussa. Muutamien satasten ja tonnien pikaluotoista saattaa kertyä kymmenientuhansien eurojen potti.”



”Tammi–kesäkuussa Suomen Asiakastieto Oy on rekisteröinyt noin 941 000 maksuhäiriömerkintää. Luku on yli 100 000 enemmän kuin vastaavana ­aikana viime vuonna.”



Savon SanomaT: ”Kuopion yliopistol­lisen sairaalan päivystyksen ruuhkat ja työtilanne johtivat siihen, että henkilöstö on tehnyt siitä lukuisia kanteluita Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Yhteyden­ottoja on tullut myös päivystyksen asiakkailta.”



”Kysin päivystyksessä asioineet ovat törmänneet tilanteeseen, jossa humalainen on yllättävästikin vienyt huomiota henkilöstöltä. Viime vuonna Kysin päivystyksessä kävi noin 1 000 henkilöä pää­diagnoosilla alkoholin aiheuttama päihtymystila (SS 26.8.).”



”Se tarkoittaa, että päivystykseen otettiin vastaan kyseisellä diagnoosilla lähes kolme henkilöä vuoden jokaisena päivänä. Päihteiden käyttäjät eivät voi olla näkymättä päivystyksen arjessa. Kun asian suhteuttaa, yhden käden sormin laskettavien päihtyneiden määrä vie valtaosan yhden hoitajan työpäivästä.”



”Asetelma ei luonnollisesti ole niin mustavalkoinen, että puhalluttamalla selvitetään, otetaanko henkilö päivystykseen vai ei. Jos hän tarvitsee päivystyksessä tarjolla olevaa hoitoa ja se voidaan hänelle asianmukaisesti antaa, sille ei tietysti ole esteitä.”