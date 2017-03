Päivän lehti 29.3.2017

Käräjäoikeuden toimipisteitä pitäisi harventamisen sijasta lisätä, jotta kansalaisten oikeusturva Suomen jokaisessa kolkassa säilyisi siedettävällä tasolla. Käräjäoikeus on kaikkein tärkein oikeusaste, koska käräjäoikeudella on laaja toimivalta ratkaista erilaisia riita- ja rikosasioita, joita esimerkiksi hallinto-oikeudella ei ole. Tätä taustaa vasten käräjä­oikeuden toimipisteitä tulisi lisätä, jotta ihmiset saisivat paremmin oikeutta pelkäämättä toimivallan puuttumista.



Mikäli kehitys jatkuu käräjäoikeuden toimipisteiden harventamisen suuntaan, kansalaisten on entistäkin vaikeampi saada oikeutta.



Asko Kervinen



Hamina