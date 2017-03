7 kysymystä: Antti Rinne yrittää aina tankata Mäntsälässä ja käyttää myös oman kunnan terveysasemaa

Päivän lehti 29.3.2017

1) Olet ehdolla Mäntsälän valtuustoon. Miten löydät ajan valtuustotyöhön?



”Olin valtuutettuna viime kauden. Kansanedustajan ja puheenjohtajan työstä huolimatta olin vain muutaman kerran pois valtuustosta. Ministerinäkään ei poissaoloja ollut montaa.”



2) Mitä kuntapalveluita käytät itse?



”Kaikkia niitä palveluita, joita ihminen tarvitsee. Jos minulla on tarvetta lääkäriin, niin menen Mäntsälän terveysasemalle. Olen aina saanut sieltä hyvää palvelua. Yritän muutenkin käyttää Mäntsälän palveluita. Yritän tankatakin aina Mäntsälässä.”



3) Kannatatko feminististä tienpitoa?



”Lähden siitä, että käytön mukaan pitää tiet aurata. En osaa nähdä siinä sukupuolijakoa. Kun kevyen liikenteen väylillä on käyttäjiä, ne pitää aurata. Siinä järjestyksessä, mikä on kussakin tilanteessa järkevää. Jos katson asiaa oman kunnan näkökulmasta, niin tuntuu, että välillä meillä ei aurata sen paremmin teitä kuin jalkakäytäviäkään.”



4) Pitäisikö kuntien vähentää velvoitteita tehdä autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen?



”Tilanne on Mäntsälässä erilainen kuin esimerkiksi Helsingissä. Pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä pitää vahvistaa joukkoliikennettä ja suosia kaavoituksessa vaihtoehtoja, joista tulee vähemmän päästöjä.”



5) Pitäisikö maahanmuuttajalasten määrälle olla koululuokassa yläraja?



”Mikä olisi sen peruste? Mitä paremmin saadaan maahanmuuttajat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, sen parempi. Pitää katsoa alueellisesti, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset eivät eriydy eri lokeroihin.”



6) Miksi ihmisten pitäisi innostua äänestämään kuntavaaleissa?



”Kuntavaaleissa päätetään monista asioista – riippumatta siitä, onko sote vai ei. Kunnissa päätetään ihmisten kannalta älyttömän tärkeistä perusasioista kuten koulutuksesta. Niissä ratkaistaan, miten lapset menestyvät tulevaisuudessa. Mitä parempi varhaiskasvatus, luokkakoot ja erityisopetus meillä on, sitä parempi yhteiskunta meillä on tulevaisuudessa.”



7) Miksi ihmisten pitäisi äänestää juuri Sdp:tä?



”Sdp:llä on pitkä historia hyvinvointivaltion rakentamisessa. Ollaan oltu ja ollaan suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen uudistusliike, joka haluaa rakentaa kokonaisuutta siltä pohjalta, että kaikki pysyvät mukana. Arvopohjamme kiteytyy vaaliohjelman lauseeseen: pidetään kaikki mukana.”