Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Alppihiihto Pelkosenniemi, SM-kilpailut, suurpujottelut:



Miehet: 1) Samu Torsti Vasa Skidklubb 1.54,63 (57,75+56,88), 2) Robin Bäck GrIFK Alpine jäljessä 1,24 sekuntia (57,97+57,90), 3) Teddy Takki GrIFK Alpine –1,38 (58,77+57,24).



Naiset: 1) Riikka Honkanen Alpine Race Team Tabor 1.57,66 (59,58+58,08), 2) Nea Luukko GrIFK Alpine –0,38 (59,93+58,11), 3) Nella Korpio Espoo Slalom –0,39 (59,01+59,04).



Biljardi Albufeira, Portugali, poolbiljardin EM-kilpailut, joukkuekilpailu:



Välierä: Suomi–Espanja 2–1



10-pallo: Petri Makkonen S–Francisco Diaz-Pizarro E 3–8



8-pallo: Jani Uski S–David Alcaide E 8–3



9-pallo: Kim Laaksonen S–Francisco Sanchez Ruiz E 9–7



Loppuottelu: Itävalta–Suomi 2–1



10-pallo: Makkonen–Maximilian Lechner I 8–4



8-pallo: Mario He I–Uski 8–7



9-pallo: Albin Ouschan I–Laaksonen 9–2



Loppusijoitukset: 1) Itävalta, 2) Suomi, 3–4) Puola ja Espanja



Jalkapallo Harkema, Hollanti, alle 19-vuotiaiden miesten EM-jatkokarsinnat:



Suomi–Ukraina 2–1 (1–0)



Suomi ei selviytynyt ensi kesän EM-lopputurnaukseen.



Manavgat, Turkki, alle 17-vuotiaiden poikien EM-jatkokarsinta: Armenia–Suomi 0–5 (0–2)



Suomi sijoittui lohkossaan kolmanneksi eikä selviytynyt toukokuussa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.



Wellington, Uusi-Seelanti, miesten MM-karsintaa, Oseanian alueen 3. kierrosta:



Lohko A: Uusi-Seelanti–Fidzhi 2–0 (1–0).



Uusi-Seelanti varmisti lohkovoiton ja pääsyn Oseanian alueen loppuotteluun lohko B:n voittajaa vastaan.



Jääkiekko Grand Rapids, Yhdysvallat, maaottelu:



Suomi–Tshekki 6–1 (1–1, 1–0, 4–0)



Suomi aloittaa MM-kisat Yhdysvaltain Plymouthissa 31. maaliskuuta ottelulla Venäjää vastaan.



NHL maanantaina:



St. Louis–Arizona 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)



Tampa Bay–Chicago ja. 5–4 (1–3, 3–1, 0–0, 1–0)



Calgary–Colorado 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)



Col: Mikko Rantanen 0+1.



Carolina–Detroit ja. 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)



Buffalo–Florida 4–2 (2–0, 2–2, 0–0)



NY Islanders–Nashville 1–3 (0–1, 1–1, 0–1). Nas: Juuse Saros 24/25 torjuntaa.



KHL:n välierät, itälohkon 3. loppuottelu (4 voitolla liigafinaaleihin):



Ak Bars Kazan–Metallurg Magnitogorsk 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)



Metallurg Magnitogorsk johtaa otteluvoitoin 3–0.



Koripallo NBA maanantaina: Toronto–Orlando 131–112 (T: DeMar DeRozan 36, O: Elfrid Payton 22), New York–Detroit 109–95 (NY: Derrick Rose 27, D: Marcus Morris 20), San Antonio–Cleveland 103–74 (SA: Kawhi Leonard 25, C: LeBron James 17), Dallas–Oklahoma City 91–92 (D: Nerlens Noel 15, Wesley Matthews 15, OC: Russell Westbrook 37/13/10s), Sacramento–Memphis 91–90 (S: Darren Collison 23, M: Mike Conley 22), Utah–New Orleans 108–100 (U: Rudy Gobert 20/19, Rodney Hood 20, NO: Anthony Davis 36/17).



Lentopallo Naisten Mestaruusliiga:



3/7 välierä: LP Viesti–OrPo 3–0. LP Viesti johtaa voitoin 3–0.



2/7 välierä: Kuusamo–HPK 1–3. HPK johtaa voitoin 2–0.



Paini Szombathely, Unkari, alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, vapaapaini:



Miehet, 74 kg: Avtandil Kentchadze Georgia–Henri Selenius Suomi 13–7, keräilyottelu: Selenius–Nuri Temur Turkki sv. 2.51, pronssiottelu: Selenius–Engin Ismail Bulgaria 3–3.



Selenius saavutti pronssia.



Purjehdus Palma de Mallorca, olympialuokkien Eurosaf-regatta, trofeo Pricesa Sofia:



Tilanne 2. päivän jälkeen:



Laser radial: 1) Maxime Jonker Hollanti 4 pistettä (sijat 1, 2, 1, 3), 2) Alison Young Britannia 7 (2, 4, 1, 4), 3) Tuula Tenkanen Suomi 8 (3, 3, 8, 2),



... 13) Monika Mikkola Suomi 22 (13, 18),... 47) Erica Partanen Suomi 57 (31, 21, 11, 25).



RS:X: 1) Marina Alabau Espanja 5 (15, 3, 1 ,1), ... 18) Tuuli Petäjä-Siren Suomi 24 (7, 9, -, 8).



470: 1) Afrodite Zegers/Anneloes van Veen Hollanti 6 (3, 2, 1, 4),



... 38) Noora Ruskola/Mikaela Wulff Suomi 29 (10, 19, 17, 19).



Finnjolla: 1) Deniss Karpak Viro 10 (3, 2, 5, 21), ... 11) Tapio Nirkko Suomi 26 (4, 27, 12, 10),... 29) Oskari Muhonen Suomi 72 (30, 14, 28, 35), 30) Mikael Hyryläinen Suomi 73 (29, 10, 34, 36),... 41) Waltteri Moisio Suomi 119 (42, 37, 40, 46).



Nacra 17: 1) Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck Tanska 16 (9, 1, 2, 12, 2, 2), ... 28) Sinem Kurtbay/Janne Järvinen Suomi 131 (-, -, 23, 26, 27, 24).



Tennis Miami, Miesten ATP-Masters -turnaus:



Nelinpelin 2. kierrosta: Nicholas Monroe/Jack Sock Yhdysvallat – Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia 3–6, 7–6, 10–8.



Suomen joukkue miesten Davis cupin otteluun Madagaskaria vastaan:



Henri Kontinen, Harri Heliövaara, Patrik Niklas-Salminen, Eero Vasa.



Suomi kohtaa Madagaskarin Davis cupin Euroopan/Afrikan lohkon toisen ryhmän putoamiskarsinnassa Hangossa 7.–9. huhtikuuta.



