Lauantain elokuvia

Päivän lehti 29.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sikin sokin saduissa ★★



(USA 2006) Tuhkimo (äänenä Paula Vesala) on niin lääpällään prinssiin, ettei huomaa tämän miespalvelijan ihastusta. Klassikkosatuja parodioiva animaatio on laimea. (K7) Nelonen klo 9.00



Die Hard 4.0. ★★★



(USA 2007) Keski-ikäinen kyttä John McClane ei hallitse uutta tekniikkaa, mutta niin vain hänen tehtävänään on jäljittää pahishakkeri. Bruce Willisillä on yhä pilkettä silmäkulmassa toimintaelokuvasarjan Len Wisemanin ohjaamassa neljännessä osassa. (K16) Sub klo 21.00



Lupaus ★★★



(Suomi 2005) Lotat (yhtenä heistä Laura Birn) ahertavat Karjalan Kannaksella talvi- ja jatkosodan aikana. Ilkka Vanteen draama tarkastelee maamme sotahistoriaa kerrankin naisten näkökulmasta. (K12) Ava klo 21.00



Paksuna ★★★★



(USA 2007) Uratykki (Katherine Heigl) tulee raskaaksi ikuista teini-ikää elävälle hoidolleen. Judd Apatow’n romanttinen komedia repii huumorinsa ahtaista sukupuolirooleista. (K16) TV5 klo 21.00



Captain America: The First Avenger ★★★



(USA 2011) Sairaalloinen nuorukainen (Chris Evans) ei kelpaa armeijaan, mutta hän pääsee puolustamaan maataan muututtuaan supersankari Kapteeni Amerikaksi. Joe Johnston ohjasi kelvon Marvel-sarjakuvafilmatisoinnin. (K12) Nelonen klo 21.00



Fair Game ★★★



(USA 2010) Vuonna 2003 CIA vuosi agenttinsa Valerie Plamen (Naomi Watts) henkilöllisyyden medialle. Doug Liman väänsi skandaalista kiinnostavan jännärin. (K12) Fox klo 21.05



Tuntematon vihollinen 2 – Petos ★



(USA 2008) Agentti (Wesley Snipes) palaa tositoimiin pelastamaan mentorinsa tytärtä toimintaelokuvan naurettavassa jatko-osassa. (K16) Kutonen klo 23.00



Noitapiiri ★★



(USA 1996) Neljä high school -tyttöä muodostaa noitapiirin. Andrew Flemingin teinikauhuelokuva on kuin pitkitetty ja huono Salattujen kansioiden jakso. (K16) TV5 klo 1.40