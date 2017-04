Miksi Espoo on vaarallinen paikka urheiluseuralle? – Tutkija listaa kahdeksan syytä liigaseurojen katastrofeihin

Päivän lehti 29.4.2017

Seuratoiminnan

Kauppatieteiden

Yhteisöllisyyden puute

Pitkäjänteisyyden puute

Helsingin läheisyys

Kaupungin byrokratia

Löysää valvontaa

Mesenointi laiskistaa

Pelaajakauppa eipelasta ikuisesti

Seuraa tukevaliiketoiminta puuttuu

Kirjasta poimittua:

Sitaatit Tero Auvisen ja Arto Kuuluvaisen teoksesta Urheiluseurojen sisäpiirissä