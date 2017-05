Päivän lehti 29.5.2017

Niinistön olisi reilua jo ilmoittaa aikeistaan

Karjalainen kirjoittaa odotuksista, jotka kohdistuvat presidentti Sauli Niinistön ilmoitukseen siitä, lähteekö hän ehdolle presidentinvaaleihin.



”Maaliskuisella Kuopion vierailullaan Niinistö kertoi mediatilaisuudessa käyvänsä vielä ennen päätöstään asiasta muutaman palaverin. Tuolloin hän ­täsmensi toimivansa vaalien suhteen samoin kuin edeltäjänsä Tarja Halonen ennen vuoden 2006 presidentinvaaleja: ’Halonen ilmoitti silloin loppukeväästä jotakin.’”



”Halonen ilmoitti aikeistaan pyrkiä jatkokaudelle vuoden 2006 presidentinvaaleissa 20. toukokuuta 2005. Tämä toukokuun päivämäärä on nyt siis jo yli­tetty, eikä presidentin tulkinta loppu­keväästäkään voi venyä kesäkuun puo­lelle, tai sitten hän panttaa ilmoitustaan tavalla, jonka hän joulukuussa kiisti.”



”Presidentti Mauno Koiviston hautajaiset saattaa olla yksi syy sille, että Niinistön ilmoitusta ei ole vielä saatu. On presidentiltä pelkästään tahdikasta ottaa tämäkin asia huomioon.”



”Yhtä lailla tahdikasta olisi kuitenkin myös se, että presidentti Niinistö kertoisi jatkoaikeistaan mahdollisimman pian, jo lähipäivinä, sillä mitään muita vastaavia painavia syitä tämän ilmoituksen lykkäämiseen ei ole.”



”Niinistön ilmoitus olisi reilua muita ehdokkaaksi asettuneita sekä vielä ehdokkuuttaan pohtivia kohtaan, sillä koko vaaliasetelma ratkeaa tämän ilmoituksen perusteella.”



Pohjalainen kirjoittaa maakunnista talouskasvua vetävänä voimana.



”Pääkaupunkiseudun merkitys koko Suomen talouden kehityksessä on edelleen huomattava, ja se vastaa suurta osaa Suomen työpaikoista ja kansantuotteesta. Kasvu ei kuitenkaan näytä riittävän vertailussa muuta Suomea vastaan.”



”Vaisun kehityksen otti esiin valtio­varainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki. Hetemäen mukaan suurimpien maakuntakeskusten työttömyys on kasvanut 2010-luvulla muuta maata no­peammin, ja bruttokansantuote taas on kasvanut niissä asukasta kohden Suomen keskiarvoa hitaammin.”



”Suomen kasvun toteutumisen kulmakiveksi nousee se, että työvoima ja työpaikat löytävät toisensa. Ainakaan suurissa kaupungeissa kehitys ei ole ollut lupaavaa.”



”Pohjanmaan rannikolla kehitys on erisuuntaista. Hetemäen tilastoissa Pohjanmaan työllisyystilanne on yli kaksi prosenttiyksikköä Uuttamaata parempi, kun kymmenen vuotta sitten Uusimaa oli vielä yli viisi prosenttiyksikköä edellä.”



”Tilanne on tällä hetkellä mielenkiintoinen, sillä viennin piristyminen lisää Pohjanmaalla työvoiman tarvetta entisestään.”



”Silloin työvoiman on löydettävä tiensä suurten kaupunkien ulkopuolelle. Muuten vaarantuu koko Suomen kasvu.”